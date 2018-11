la quiebra de la empresa Snow Travel. Estudiantes de tres escuelas secundarias de Rosario se encuentran ante la posibilidad concreta de no poder realizar el viaje de egresados y de perder todo el dinero que pagaron como consecuencia de

Se trata de alumnos de los colegios Normal Nº 3, Técnica Nº 5 y Newell's Old Boys que actualmente están en cuatro año y cuyos padres ya abonaron la mitad del paquete de servicios para disfrutar el año que viene de una estadía en San Carlos de Bariloche.

Esta mañana fueron al Concejo Municipal para pedirles a los ediles que inicien gestiones para activar los mecanismos para no perder el viaje tras la quiebra de la compañía.

Snow Travel quebró en julio pasado cuando un contingente de chicos de quinto año estaba a punto de viajar a Bariloche. En esa oportunidad, y gracias a gestiones que se hicieron desde la Secretaría de Turismo de la provincia y del Ministerio Turismo a nivel nacional, los adolescentes pudieron cumplir el sueño del viaje de egresados mediante el mecanismo llamado Cuota 0.

Es un fondo conformado por aportes económicos que realizan todas las personas que contratan paquetes turísticos en el país. Es un recurso que sirve para cubrir servicios en caso de que una empresa se declare en quiebra como ocurrió con Snow Travel.

apadres2.jpg Los padres de los chicos damnificados estuvieron hoy en el Palacio Vasallo. Foto: La Capital / Marcelo Bustamante.



Los padres de los alumnos de estos tres colegios se reunieron esta mañana con la concejala María Eugenia Schmuck, quien se comprometió a iniciar las gestiones ante la Secretaría de Turismo de la provincia.

En declaraciones al programa "Procopio 830" que se emite por La Ocho, María José, mamá de uno de los alumnos, dijo que los padres llevan pagados más de 22 mil pesos y que la "empresa ya desapareció de Rosario. Pagamos más de la mitad del viaje y el temor cierto es que los chicos pierdan el viaje.





"Venimos a buscar ayuda al Concejo. Necesitamos que aplique la Cuota 0, que es obligatoria y por la cual se deben cumplir con los servicios. Snow Travel desapareció. Primero dijeron que se estaban mudando. Había un muchacho que seguía cobrando las cuotas e incluso firmó contratos. Pero lo cierto es que la empresa se estaba yendo de Rosario y no pudimos contactar a nadie más", dijo María José.



Schmuck expresó: "Vamos a exigir las mismas soluciones que tuvieron quienes viajaron este año y también habían sido estafados. Esos papás pagaron la Cuota Cero, y si la empresa no lo hizo, no es responsabilidad de ellos. Por eso esperamos al secretario de Turismo de la provincia, quien fue crucial para solucionar los problemas para que hable con el Ministerio para que les den los corresponda. Los padres pagaron la mitad del viaje y no podemos dejar que pierdan ese dinero".