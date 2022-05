Ola de frío polar: Amsafé Rosario advirtió que "más de 100 escuelas siguen sin gas en la ciudad"

“Las circunstancias ameritan mayor celeridad y sensibilidad. Nosotros lo habíamos advertido. Y cuando el clima todavía no era tan hostil ya parecía que los problemas no estaban solucionados. Siguen vigentes y falta celeridad para solucionarlos. Teníamos previsto realizar abrazos a escuelas para reclamar por esto y los suspendimos porque estaba la promesa del gobierno de empezar las obras. Nuestra protesta es para que el gobierno registre que la cosa no da para más”, remarcó Terés.