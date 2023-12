Obras en el Monumento a la Bandera: el gobierno saliente "dejó una deuda importante"

En declaraciones al programa “ El primero de la mañana” de LT8 , remarcó: “Estamos muy preocupados por las obras que están en ejecución, y creemos que continuarán, pero no sabemos si habrá financiamiento para esas obras . Además, no licitar nuevas obras implica algo muy grave para el desarrollo del país ”.

propileo (1).jpg La empresa Dyscon S. A. es la encargada en la restauración integral del Monumento a la Bandera.

“A nivel país, hablando en términos generales de administraciones municipales, provinciales y nacionales representan 250 mil trabajadores. Por eso, creo que el cese de la obra pública impactará en Santa Fe sin dudas”, agregó.

Consultado sobre el estado de trabajos de refacción del Monumento a la Bandera, un proyecto que sufrió postergaciones, Schor dijo: “Sobre esto no tenemos información. De lo poco que pudimos averiguar, no hay nadie designado en Obras Públicas de la Nación. Esa es otra gran preocupación en las empresas porque no tenemos con quien hablar. No hay nadie designado para tomar las nuevas directivas. No sabemos qué va a pasar”.

“Supuestamente, las partidas de dinero estaban garantizadas para una obra tan emblemática como esta, pero todavía no hay certezas de lo que pueda ocurrir. La obra tiene un avance del 30 por ciento -añadió-. Hubo algunos problemas por el tema de las importaciones. El gobierno saliente se fue con una deuda muy importante con respecto a esa obra”.

image - 2023-08-28T161556.364.png El Monumento a la Bandera ya en la segunda fase de las obras de recuperación.

“El problema de las obras en ejecución es que lo que se hace en diciembre lo estaríamos cobrando a 60 días con una inflación del 25 o 30% mensual se cobrará un 60% menos de lo que valía -finalizó-. Ayer recibimos aumentos en el cemento de un 25%. Es muy difícil mantener la marcha de una obra en estos términos. Lo que hacemos es tratar de salvar los puestos de trabajo”.