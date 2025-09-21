La Capital | La Ciudad | blc

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se sumó Jumbo

Se incorporó una nueva ventaja exclusiva: el supermercado del Portal Rosario propone un descuento del 15% todos los martes y jueves

21 de septiembre 2025 · 07:05hs
La tarjeta BLC suma un nuevo beneficio: descuento en el supermercado Jumbo.

La tarjeta BLC suma un nuevo beneficio: descuento en el supermercado Jumbo.

Beneficios La Capital (BLC) incorporó una nueva ventaja exclusiva para sus suscriptores: Jumbo se sumó al programa de beneficios con un 15% de descuento todos los martes y jueves en el Jumbo Portal Rosario, ubicado en Cl. Nansen 255.

¿Cómo disfrutar de este beneficio? Solo hay que anunciarlo en línea de cajas y presentar la tarjeta BLC activa junto al DNI y ser parte de Jumbo+.

BLC no se detiene: además de los descuentos en Jumbo, la tarjeta da acceso a descuentos exclusivos en una amplia gama de rubros, como supermercados, combustible, tecnología, viajes, gastronomía, deportes, belleza, moda, y mucho más. ¡Descuentos que van desde el 2x1 hasta un 50%!

Además, BLC ofrece sorteos de entradas para shows, eventos y partidos, y acceso anticipado a las películas más esperadas con el servicio Avant Premiere. Simplemente presentando la tarjeta, se puede acceder a entradas sin complicaciones.

No solo eso: BLC también organiza Fechas Especiales, en las que se pueden aprovechar descuentos mejorados y participar en sorteos que hacen de esos días algo único.

¿Cómo obtener BLC?

Para obtener BLC es necesario suscribirse a la Edición Impresa o Digital de La Capital, con pago mensual a través de débito automático. Dependiendo de tu plan, podrás acceder a más de una tarjeta.

Sin gastos de mantenimiento, sin cargos por renovación, y lo mejor de todo, ¡sin límites ni máximos en tus compras! Más de 15 años brindando beneficios exclusivos para nuestros lectores.

Si estás interesado, podés acceder a la suscripción digital de La Capital + tarjeta BLC por apenas 799 pesos por mes. Ingresá en este link para tener más información.

Noticias relacionadas
La comunidad educativa del jardín 44 festejó sus 50 años de vida.

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

El fiscal Artacho imputó a tres taxistas por la violenta agresión a un pasajeros. A uno por tentativa de homicidio y a dos por lesiones graves. 

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

La primavera no parece instalarse en Rosario: el SMN emitió una alarma amarilla por tormenta

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Cambios en el exbar Munich. Se viene un gimnasio hacia marzo en el Parque Urquiza.

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Lo último

Holan quiere hacer lo que nunca nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

Pullaro y Scaglia inauguraron obras en localidades del departamento San Martín

Pullaro y Scaglia inauguraron obras en localidades del departamento San Martín

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

El máximo tribunal anuló el rechazo de la obra social a un tratamiento complejo que involucra a una pareja de afiliados y a quien llevará adelante el embarazo. Un leading case en Santa Fe

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica el negocio de gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Ovación
El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina
OVACIÓN

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Policiales
Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia
LA CIUDAD

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

La Ciudad
Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones
Información General

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida