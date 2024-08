Norberto Puzzolo revisita su universo adolescente en "Volver a los 17"

"En la pandemia, creo, a todos nos atravesaba una cierta angustia, una incertidumbre por no saber qué iba a pasar más adelante. Y me parece que no es casualidad que me haya puesto a mirar para atrás, a revolver papeles, cosas que tenía en casa y en el estudio", cuenta en diálogo telefónico con La Capital.

puzzolo3.jpg

Así, aparecieron cuadernos de su época de estudiante, algún que otro escrito de su maestro, cartulinas de colores que habían permanecido guardadas por años. Y, un poco por intuición, otro poco por distracción, empezó a recortar formas elementales, un triángulo, un cuadrado y un rectángulo, de materiales poco nobles y colores chillones, "muy antipictóricos", para volver a resolver los ejercicios de figura y forma que le proponía su maestro.

Por esa vuelta a esos problemas básicos de la composición, por un lado, y por un homenaje a la canción de Violeta Parra, por otro, surgió el nombre de la muestra. "Yo empecé a estudiar con Grela a los 15 años y a los 19 expuse por primera vez en el Museo de Arte Moderno. Pensé que los 17 eran un punto promedio entre esos dos lugares, entre mis comienzos y cuando ya exponía con el Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario". Un lugar de partida.

Un artista contemporáneo

Para Roberto Echen, curador de la exposición y director artístico del Museo Castagnino+macro, "Puzzolo pertenece a la historia del arte siendo un artista contemporáneo (en cualquier sentido del término, no solo porque –como dice él– está vivo) que produce desde un saber y un sentir su contemporaneidad –lo que acontece aquí y ahora, si bien “aquí y ahora” es muchos lugares y muchos tiempos diversos– aunque pertenece ya a la historia del arte argentino".

Puzzolo asegura que la muestra se trata de poner en juego, "cómo ve un hombre de 70 años sus días de adolescente". Y en esa afirmación no hay nostalgias, más bien un interrogante sobre el hecho artístico: ¿Los ensayos de un adolescente, con una firma, y exhibidos en un museo pueden convertirse en una obra de arte?

Y eso se retrata no sólo en los cuatro bloques que componen "Volver a los 17", sino también en las distintas materialidades con las que trabaja: la obra "99 formas de resolver un ejercicio de figura y fondo" es un collage de colores chillones; "Fondo Basura" es una serie de quince fotografías intervenidas. Hay, también, un video sobre la experiencia de Tucumán Arde (la histórica exposición de 1968) y una instalación de luces y sonidos sugestivamente denominada "Cuarto Oscuro".

puzzolo2.jpg

¿Qué ve un hombre de 70 en aquellos ejercicios que realizaba de adolescente? "Creo que uno es un compendio de los saberes y las cosas que ha aprendido, que ha tomado de otros y guardado en su memoria. Hoy nos sorprende cómo la inteligencia artificial toma todo un caudal de información y la procesa en un segundo. A nosotros nos tarda un poco más en salir, y hay que ver si sale bien", responde con entusiasmo, el mismo, dice, que le produce inaugurar una muestra "porque una exposición es también exponerse, ver qué le pasa al otro con lo que uno ha hecho. Siempre digo que se trata de lo máximo que puedo hacer, que no retaceo, pero también está en el otro ver si eso le interesa o no", afirma.

Quién es Norberto Puzzolo

Puzzolo nació en Rosario en 1948 y sigue viviendo y trabajando en la ciudad. Es uno de los referentes de la vanguardia argentina de los años 60. Sus obras forman parte de numerosas instituciones y colecciones privadas de la Argentina y del exterior.

Por su trayectoria, en 2001, el Museo Nacional de Bellas Artes le otorgó el premio Leonardo, y en 2002 recibió el Premio Konex diploma al mérito en fotografía, en 2008 el Premio “Ernesto B. Rodríguez” a la Trayectoria de un fotógrafo de La Asociación Argentina de Críticos de Arte (AACA) y en 2021 el Premio Nacional a la Trayectoria otorgado por el Ministerio de Cultura de la Nación.

puzzolo1.jpg

En 2023 la Universidad Nacional de Rosario le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, la distinción fue impulsada por las facultades de Ciencia Política y Humanidades y Artes, con el acompañamiento del Área de Derechos Humanos de la UNR y el Museo de la Memoria de Rosario.

"Volver a los 17" se inaugura el viernes, a las 19, en el Museo Castagnino (Pellegrini y Oroño). Puede visitarse de miércoles a sábado y feriados, de 13 a 19, y los domingos desde las 10, hasta el 17 de noviembre.