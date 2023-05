"No queremos a nuestros hijos en un cajón o enseñarles que se tiren cuerpo a tierra" El reclamo pertenece a una madre de la escuela primaria "República de Bolivia", donde dejaron una amenaza en el Eempa nocturno que funciona en el mismo edificio 17 de mayo 2023 · 13:17hs

El edificio de la escuela República de Bolivia fue blanco de amenazas.

"No queremos a nuestros hijos en un cajón o enseñarles que se tiren cuerpo a tierra". La declaración pertenece a la madre de uno de los 700 alumnos de la escuela primaria República de Bolivia, donde en horas de la noche del martes dejaron una nota amenazante que exhortaba a entregar $100 pesos a cambio de no balear la institución. Por esas horas funcionaba el Eempa Nº1297 "Juan Manuel de Rosas", pero muchos padres y madres aseguraron que no van a mandar a los niños y niñas a la escuela hasta no tener una respuesta concreta de las autoridades de la escuela y del Estado. "Nos sentimos desprotegidos, tanto de adentro como desde afuera de la escuela", insistió el grupo de padres, reunidos en la puerta de la institución educativa.

"Si no nos das $100 mil pesos, mañana (miércoles) tiramos tiros", fue el mensaje que comenzó a circular desde alumnos que asisten a la escuela nocturna a través de chats de WhatsApp y que se viralizaron de contacto a contacto hasta llegar a los padres y madres de alumnos de la escuela primaria. A partir de ese rumor que, de acuerdo al testimonio de los padres, no tuvo confirmación oficial por parte de las autoridades de la escuela, solo 15 de los 350 alumnos y alumnas del turno mañana fueron a clases por temor a una eventual balacera.

Shakira estrenó video cantando con sus hijos y volvió a romper récords Día del reciclaje: uno de cada tres rosarinos separa sus residuos

"Hasta que no nos den una respuesta no vamos a mandar a los chicos a la escuela, queremos lo mejor para ellos y que tengan una vida medianamente normal, no lo queremos en un cajón o que tienen que tirarse cuerpo a tierra", aseguró una madre, visiblemente conmovida por la amenaza que desconocidos dejaron en la puerta de la institución durante el martes por la noche en el edificio de La Paz 3050.

Desprotección "Nos sentimos desprotegidos, tanto de adentro como desde afuera de la escuela", lamentaron en declaraciones a El Tres TV.

En ese contexto, reclamaron: "Estamos pidiendo seguridad para la escuela, ayer a la tarde circularon mensajes respecto a una amenaza. A eso también se sumó el enredo de información: por un lado, desde la dirección decía que era viejo, pero gracias a los mensajes de los alumnos del eempa pudimos comprobar que era reciente". El mensaje, según el grupo de padres y madres, aludía al pedido de $100 mil para no tener que balear el frente de la escuela. "La escuela es pública y no tiene de dónde sacar esos fondos y tampoco tiene por qué", razonó una de las madres presentes. Presencia policial A su vez, reclamaron presencia policial en torno al establecimiento educativo. "Nos llama la atención que no haya ningún patrullero, estamos a la deriva; se supone que fue en el Eempa pero el edificio es el mismo, para los agresores es lo mismo, queremos que entiendan que esa es la preocupación, aterra ver el desinterés de las autoridades después de una amenaza tan violenta", sostuvo. También cuestionaron la falta de información concreta por parte de las autoridades de la escuela. "No tenemos información de los directivos más allá de la que nos llega por grupos de WhatsApp, tenemos derecho de saber qué está pasando porque no sabemos si podemos mandar los chicos a la escuela, no tenemos seguridad", lamentaron.