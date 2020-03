Las arduas negociaciones entre el justicialismo y la oposición entre la noche del martes y la tarde de ayer no llegaron a buen puerto como parecía indicar en el marco de la grave emergencia sanitaria, y el proyecto de ley de necesidad pública no logró obtener sanción definitiva anoche en la Legislatura santafesina.

Con 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, la bancada del Frente Progresista aprobó su dictamen de mayoría que modifica la media sanción votada dos semanas atrás por el Justicialismo en el Senado y el texto volvió en revisión a la Cámara alta que lo ingresaría nuevamente en su sesión de la fecha.

El naufragio de las negociaciones que llegaron hasta el mismísimo despacho del ministro de Hacienda Walter Agosto, hizo también desistir al Poder Ejecutivo de remitir un mensaje que se daba por descontado se iba a votar en la sesión de ayer para crear un fondo de seis mil millones de pesos destinados a atender la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Coronavirus en la bota. Pese a que esa cifra está contemplada en el texto votado ayer por los diputados frentistas, el Poder Ejecutivo redoblará la apuesta y remitirá a la Cámara de Senadores un nuevo pedido de endeudamiento hasta 10 mil millones de pesos para afrontar los gastos derivados de la emergencia sanitaria.

Con rostros adustos y un clima denso, la sesión de Diputados que presidió anoche Miguel Lifschitz fue breve y se desarrolló con la asistencia de 33 legisladores y 17 ausentes. Sin prensa en el recinto (debió seguirse por la página web de la Cámara) y el personal estrictamente necesario para evitar violar las normas de distancia y aislamiento.

Los dictámenes que llegaron al recinto fueron tres. El del Frente Progresista que terminó siendo aprobado y otros dos de minoría suscriptos por el Justicialismo y el bloque Igualdad liderado por Rubén Giustiniani respectivamente.

El presidente del bloque del Frente Progresista Pablo Farias argumentó en el recinto de sesiones que con la votación del proyecto impulsado por el Frente Progresista "le estamos dando las herramientas que nos solicitó ayer (por el martes) el gobernador Perotti para afrontar la emergencia". El legislador socialista mensuró que la iniciativa contempla un fondo de 37.300 millones, que incluyen los 6 mil millones para la pandemia. Y los restantes 31 mil millones "para atender todos los desajustes que provoque la emergencia, con plazo al 31 de diciembre de este año y con una rediscusión en el próximo Presupuesto 2021", explicó el legislador de la oposición.

"Yo no tengo una sensación de fracaso —sostuvo Farías— porque si alguien se toma el trabajo de leer el dictamen de mayoría y los dos dictámenes de minoría van a descubrir la gran cantidad de similitudes que hay en los 49 artículos del proyecto, lo que expresa la voluntad unánime de la Cámara para dotar al ejecutivo de las herramientas que necesita el Poder Ejecutivo ante la peor emergencia en cien años a nivel mundial", aseveró el miembro informante de la mayoritaria bancada opositora.

A la exposición del titular frentista prosiguió el del presidente de la bancada del PJ Leandro Busatto que no tuvo contemplaciones con la bancada frentista: "En la provincia de Santa Fe se está dando una situación inédita y no porque esta Cámara tenga un signo político distinto al del Ejecutivo, sino porque está funcionando como tabique político para que el Poder Ejecutivo no pueda gobernar", disparó el legislador peronista.

"Nuestro dictamen conjuga voluntad política con necesidad", resumió Busatto. Y prosiguió: "La voluntad de contemplar lo votado en el Senado (por la mayoría justicialista hace 15 días) y la necesidad de que se pueda modificar en función de lo que había solicitado una parte de la oposición. Y rescato la voluntad política porque hace meses que el Ejecutivo hasta modificó el título de este proyecto (antes denominado de emergencia) en función de destrabar cuestiones político partidarias para atender necesidad alimentarias que hoy se ven agravadas por la pandemia del coronavirus", azuzó Busatto en elíptica referencia a sus colegas frentistas.

Busatto se lamentó de que "a pesar del esfuerzo y la vocación política algunos sectores de la oposición se niegan a reconocer la emergencia que vive la provincia. Nos preocupa la no comprensión de la realidad y la no comprensión de la caída económica que se avecina", avisó el legislador.

"Han convertido a la Cámara en una trinchera política, y acá la que está perdiendo no es la política sino la sociedad, porque el dictamen que ha presentado la mayoría del frente no refleja el sentir de los intendentes y jefes comunales y ni siquiera de otros sectores de la oposición".

Además Busatto anunció anoche en el recinto de Diputados que el Poder Ejecutivo ingresará hoy al Senado un pedido de endeudamiento por 10 mil millones de pesos y lamentó que "hayamos vuelto a fojas cero después de tantas negociaciones".

La pandemia del coronavirus pareció que aflojaba las tensiones, pero las diferencias volvieron a aparecer