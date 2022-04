Músicos y músicas de los grupos estables del municipio harán oír sus reclamos laborales

Esta vez no lo dijeron con música sino con palabras y a través de un comunicado. Las músicas y músicos de los grupos estables del municipio , son 50 trabajadores y trabajadoras, aunque deberían ser 65. Pertenecen a la Orquesta de Cámara, el Ensamble Municipal de Vientos, el Quinteto Municipal de Cuerdas y el de Vientos de Rosario y se declaran en asamblea permanente y se convocan este lunes, a las 11 , en la secretaría de Cultura (Aristóbulo del Valle 2734) para denunciar el "vaciamiento y la precarización laboral" que, aseguran, vienen padeciendo por parte del municipio.

Desde el Quinteto de Cuerdas, Marcelo Ajubita dijo que "los cuatro organismos tienen 40 años en la ciudad pero nunca se vivió lo que está pasando con esta gestión".

El violista sostiene que por fallecimientos y jubilaciones de los músicos y músicas los cuatro grupos estables se han quedado con pocos integrantes.

"Nuestro quinteto de cuerdas no tiene contrabajo, el instrumento base de este quinteto, y cabe aclarar que es un grupo de cinco solistas no una sinfónica y esta ausencia implica que no podemos funcionar, lisa y llanamente", remarcó.

Pero si eso no fuera ya un problema, Ajubita agregó que "en el Ensamble de Vientos faltan cerca de 11 músicos y en la Orquesta de Cámara, en breve, las ausencias serán 5. El único completo por ahora y en condiciones de trabajar es el Quinteto de Vientos. Desde que se abrió la pandemia pedimos reuniones con las autoridades de Cultura no tuvimos eco".

Esto último lo refleja también el documento conjunto. Allí se sostiene que si bien pidieron en seis oportunidades reuniones con el secretario de Cultura, Dante Taparelli y con el subsecretario, Federico Valentini, nunca fueron atendidos.

"El único que nos recibió fue el director general de Producción Estratégica, el actor Federico Salafia: nos propone propuestas de precarización. Pedimos concursos para que se ocupen los cargos, y no los ponen en marcha, nos ofrecen audiciones para hacer reemplazos, de meses, en total inestabilidad. Nosotros necesitamos cargos fijos para poder ensayar y los cargos existen, lo que ellos nos ofrecen es inviable", aseguró Ajubita.

Pero además, el músico aclaró que "ahora esta gestión nos pide" que firmemos una declaración jurada donde aleguemos que no trabajamos en ninguna orquesta provincial y en ninguna orquesta escuela.

Lo que se hace y no se sabe

"Aducen que hay superposición horaria: una falacia, entendemos que la gente no sabe que existimos, no sabe qué hacemos: por eso aprovechamos este conflicto para explicarles que somos los únicos trabajadores y trabajadoras en toda la administración que ponemos nuestro capital: instrumentos valuados en miles de dólares", remarcó Ajubita.

Entre las cosas que hacen los músicos y músicas municipales y no se sabe ni se publicita hay un gran listado de actividades.

"Vamos a las escuelas a dar conciertos, incluso a las rurales, grabamos tres discos de música para niños, todos los primeros lunes de mes vamos al Vilela, también tocamos en la Unidad Penal 6, y en las bibliotecas populares. Somos los ínicos trabajadores y trabajadoras de esta administración que ponemos nuestro capital en la labor: instrumentos valuados en miles de dólares", remarcó Ajubita.

El violista explicó además que en la Orquesta de Cámara debería contar con un "plus por instrumento", lo que implica un mantenimiento para comprar cuerdas, pero "eso no existe".

Y dijo que esta gestión "barrió" con la Escuela Móvil y todo el ciclo de Música de Cámara que había en la ciudad y duraba todo el año en el Museo Castagnino, la Biblioteca Argentina y el Centre Catalá.

"Se esta vaciando nuestra actividad", denunció Ajubita a tono con el comunicado que se hizo público y se subió a las redes.