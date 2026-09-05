La Capital | La Ciudad | Margarita Zabalza

Murió un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

La escuela a la que asistía el nene de 7 años cerró por duelo en Rosario. La noticia tuvo fuerte repercusión en el ámbito del Poder Judicial

5 de septiembre 2026 · 09:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
La exfuncionaria provincial es la única mujer en el máximo tribunal.

Foto: Instagram/@justiciasantafe.

La exfuncionaria provincial es la única mujer en el máximo tribunal.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Margarita Zabalza, no asistió este viernes a la asunción de Diego Maciel en el máximo tribunal. En ese contexto trascendió una noticia triste, ya que se confirmó la muerte de uno de sus hijos en Rosario.

El duro golpe que recibió la familia de la jueza de 46 años no pasó inadvertido entre sus pares y colegas. Al día siguiente, referentes de distintas instituciones locales y el Poder Judicial expresaron sus condolencias por el fallecimiento del nene de 7 años.

Zabalza estuvo ausente con aviso en la ciudad de Santa Fe durante la toma de juramento del reemplazante de Eduardo Spuler en la Corte Suprema. Mientras tanto, varios excompañeros de trabajo en la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial se enteraron de lo sucedido.

Duelo por la muerte del hijo de Margarita Zabalza

El diario La Capital publicó múltiples avisos fúnebres este sábado en señal de solidaridad con la familia de la magistrada. Previamente, la Escuela 1231 Santa María cerró sus puertas por duelo y expresó su apoyo frente a la pérdida.

"Queremos agradecerte, Alfonso, por el tiempo compartido, por cada juego, cada mirada y cada sonrisa que nos regalaste. Por habernos permitido conocerte y ser parte de tu historia", manifestaron desde la institución vinculada al Colegio Madre Cabrini. Luego, añadieron: "Tu presencia quedará para siempre en nuestra comunidad y en el corazón de quienes tuvimos la dicha de compartir con vos".

>> Leer más: Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Por otro lado, el Colegio de Magistratura y el Funcionariado del Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe se hizo eco de la noticia con un mensaje de condolencias. También se pronunció en el mismo sentido la cátedra de Derecho Tributario y de la carrera de posgrado de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde la abogada dicta clases.

Los jueces de la Corte Suprema tomaron el mismo camino con distintos tonos para expresar su apoyo a la jueza rosarina. También lo hizo la exministra del tribunal, María Angélica Gastaldi, amiga de Zabalza, entre otras figuras destacadas del ámbito jurídico.

Noticias relacionadas
El malabarista recibió donaciones de la tienda oficial de Central.

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

En Expo Carreras cada una de las 13 facultades cuenta con su propio stand, donde se puede acceder a información sobre carreras de grado, cursos y diferentes trayectorias formativas.

Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR

La propuesta contempla que cada uno de los 15 bares y restaurantes notables tenga un plato insignia para ofrecer durante los Juegos Suramericanos.

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

el tiempo en rosario: miercoles con bastante sol y una maxima de 18º

El tiempo en Rosario: miércoles con bastante sol y una máxima de 18º

Ver comentarios

Las más leídas

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Lo último

Mirtha Legrand sigue internada pero evoluciona favorablemente

Mirtha Legrand sigue internada pero "evoluciona favorablemente"

Un ex-Newells que forjó su carrera en Alemania: Dios me mostró el lugar donde jugar

Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

Más de 150 nadadores participaron de los tradicionales 60 de posta americana en Timbúes

Más de 150 nadadores participaron de los tradicionales 60' de posta americana en Timbúes

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

El rosarino está preso por una causa narco ligado a Julio "Peruano" Rodríguez Granthon. La investigación es llevada adelante por fiscales federales

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan
El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico
La Ciudad

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Confirmado: Ronnie Wood viene a Rosario
Zoom

Confirmado: Ronnie Wood viene a Rosario

El exfiscal Mariano Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales
Policiales

El exfiscal Mariano Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales

Matías Capozucca, otra vez ante la Justicia: Tiene el típico perfil de una persona violenta
Policiales

Matías Capozucca, otra vez ante la Justicia: "Tiene el típico perfil de una persona violenta"

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Un ex-Newells que forjó su carrera en Alemania: Dios me mostró el lugar donde jugar

Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

Ovación
Ángel Di María: No me voy a retirar, Central está pasando un gran momento
Ovación

Ángel Di María: "No me voy a retirar, Central está pasando un gran momento"

Ángel Di María: No me voy a retirar, Central está pasando un gran momento

Ángel Di María: "No me voy a retirar, Central está pasando un gran momento"

Las Leonas: la hermana de Victoria Granatto defendió a Messi tras la polémica por sus declaraciones

Las Leonas: la hermana de Victoria Granatto defendió a Messi tras la polémica por sus declaraciones

Madrid se estrena en la Fórmula 1: el desafío que tendrán Colapinto y Alpine en España

Madrid se estrena en la Fórmula 1: el desafío que tendrán Colapinto y Alpine en España

Policiales
Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan
Policiales

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Matías Capozucca, otra vez ante la Justicia: Tiene el típico perfil de una persona violenta

Matías Capozucca, otra vez ante la Justicia: "Tiene el típico perfil de una persona violenta"

El exfiscal Mariano Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales

El exfiscal Mariano Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales

Confirman condena a empresario ligado al clan Derminio

Confirman condena a empresario ligado al clan Derminio

La Ciudad
Un dictamen judicial reabre la discusión sobre el parque acuático con obras en marcha
La Ciudad

Un dictamen judicial reabre la discusión sobre el parque acuático con obras en marcha

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR

Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba
La Ciudad

La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género
Policiales

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

El tiempo en Rosario: miércoles con bastante sol y una máxima de 18º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con bastante sol y una máxima de 18º

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

¿Un Rolling Stone en Rosario?: la campaña que ilusiona a la ciudad
Zoom

¿Un Rolling Stone en Rosario?: la campaña que ilusiona a la ciudad

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó
Ovación

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Vóley: en el Normal 3 hay futuro nacional por un largo rato

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: en el Normal 3 hay "futuro nacional" por un largo rato

La producción industrial sufrió en julio una caída profunda y generalizada
Economía

La producción industrial sufrió en julio una caída profunda y generalizada

Malvinas: el gobierno amplía sanciones y prepara una nueva ley
Politica

Malvinas: el gobierno amplía sanciones y prepara una nueva ley

Más que agradecido a la gente, dijo el vendedor asaltado antes del clásico
La Ciudad

"Más que agradecido a la gente", dijo el vendedor asaltado antes del clásico

Quiso escapar de dos motochorros, chocó con un poste y murió: piden 18 años
Policiales

Quiso escapar de dos motochorros, chocó con un poste y murió: piden 18 años

Ofrecen salvar al planeta del calentamiento global por USD 10.000 millones anuales
Información General

Ofrecen salvar al planeta del calentamiento global por USD 10.000 millones anuales

El primer ministro de Singapur aumentó su sueldo a 230 mil dólares mensuales
El Mundo

El primer ministro de Singapur aumentó su sueldo a 230 mil dólares mensuales

Malvinas: el gobierno descarta un conflicto militar con Reino Unido
Politica

Malvinas: el gobierno descarta un conflicto militar con Reino Unido

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa
Policiales

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

La salud de Mirtha: un problema respiratorio en la tercera edad puede ser grave

Por Florencia O’Keeffe
Salud

La salud de Mirtha: un problema respiratorio en la tercera edad puede ser grave

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: No reconocí a mi novio
Información General

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: "No reconocí a mi novio"

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora
La ciudad

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: Es grave ese garantismo bobo
Política

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es grave ese garantismo bobo"

Declaran alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?
La Ciudad

Declaran alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?