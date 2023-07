Milo Lockett pintó su primer mural en Rosario en el Hospital Vilela

Fue a partir de ese compromiso previo, que decidió aprovechar la visita para hacer lo que hasta ahora no había podido: pintar un mural en Rosario. “Tenía ganas de hacer algo en un lugar como este, un hospital público, donde le sirve a los chicos, a la ciudad. Les hablamos a los directores del hospital y nos recibieron superbién. La verdad que estoy muy contento de estar hoy acá porque estuve con un montón de gente del cuerpo médico, que se acercaron a charlar. Estaban muy emocionados con la pintura y recibí mucho cariño”, contó Lockett en diálogo con La Capital.

El mural se desarrolló desde las primeras y hasta las últimas horas del jueves 6 de julio. Junto a un ayudante, Milo desplegó su visión y llenó de colores ese rincón del Vilela. “Tenía mucho entusiasmo así que llegué muy temprano. Salí a las cuatro de la mañana de mi casa y a las siete ya estaba acá y arranqué. Así que avanzamos muchísimo y bastante rápido”, repasó.

Respecto de la importancia de la presencia de obras de arte en un lugar como un hospital, Lockett fue conducente: “A mí me parece que todo lo que sucede en un hospital es importante. Lo fundamental es pensar en la niñez, porque este es un hospital para niños, y también en el personal, que trabaja todos los días. Eso me emociona mucho, el compromiso con la salud, el esfuerzo que hacen para sostener y llevar adelante. El hospital es muy lindo, lo encontré muy cuidado. Me gusta ser parte de un proyecto de sanación”, afirmó el artista con convicción. Además, explicó que es una forma de devolver el cariño que la gente le da a su obra y que le permite vivir del arte.

“Es como un abrazo este mural. Incluso son dos paredes que están enfrentadas así que literalmente es un abrazo”, aseveró, sobre la obra que desde hoy alegrará los pasillos del área oncológica del Vilela. El aporte tiene un valor especial para Lockett, quien tiene un vínculo muy cercano con la ciudad. “Vengo mucho a la ciudad porque tengo familia acá, estoy casado con una rosarina. Así que vengo todo el tiempo de visita, tres veces por año mínimo, pero más en ese rol. Esta vez tenía el tiempo y me gustó la idea de poder hacer este mural. Estoy muy contento. Fue una linda decisión de hacer este regalo”, concluyó.

El artista plástico es autodidacta y comenzó su carrera luego de trabajar varios años en la industria textil. En 2002 cerró su fábrica y estampadora textil, y abandonó completamente sus actividades empresariales para dedicarse plenamente a su pasión: la pintura. Desde Resistencia y luego desde Buenos Aires, en su taller, logró construir una identidad pictórica. Entre sus referentes se encuentran Jorge de la Vega, Nigro, Macció y Deira.

Lockett dona anualmente un promedio de cuarenta obras para subastas a beneficio del Hospital Pediátrico de Resistencia, trabajo realizado con adolescentes dentro de un proyecto de prevención de HIV – Cruz Roja Argentina.