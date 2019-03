Miles de personas marcharon al Monumento por el Paro Internacional de Mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de personas marcharon ayer por las calles rosarinas para hacer públicos sus reclamos. El más sonoro fue el del aborto legal y la proclama contra la iglesia católica. También se pidió terminar con la violencia machista y exigieron la igualdad de derechos.

Columnas de mujeres en Rosario y en todo el mundo unieron su voz para pedir por los derechos que aún no se les reconocen. Con pañuelos y dibujos en el cuerpo en colores violetas y verdes marcharon para hacer oír la voz de miles de mujeres que sufren la muerte, la violencia machista y la desigualdad laboral, salarial y social, entre otras cuestiones.

La concentración comenzó cerca de las 17 en la plaza San Martín, donde se citaron los diversos colectivos de mujeres.

Una hora más tarde se inició la movilización por Santa Fe hasta Oroño. De allí, la marcha tomó Mendoza hasta la peatonal San Martín. En esa calle, un grupo se paró frente al templo evangélico "Pare de Sufrir", donde con gritos agresivos manifestó su repudio frente a la campaña evangélica contra el aborto.

Después de transitar por la peatonal San Martín doblaron por San Luis hasta llegar a la calle Buenos Aires, donde se detuvieron frente a la catedral. Una por una, las agrupaciones pronunciaron gritos y cánticos contra la religión.

Las grandes banderas representaban a los colectivos de mujeres que mostraron la pluralidad de los reclamos: desde el aborto legal hasta la igualdad salarial, la lucha contra la violencia machista, la separación de la Iglesia y el Estado, la supresión del racismo y la validación de la diversidad, entre otros.

Los lemas

Si bien el aborto legal fue una de las consignas, también exigieron terminar con la violencia machista, los femicidios y las violaciones, y reclamaron la igualdad salarial y la seguridad.

A lo largo de las columnas de mujeres se podían ver carteles con lemas como "Ni una menos", "No es no", "Vivas nos queremos", "Las paredes se limpian, las pibas se mueren"y "Vivir con miedo no es vivir".

Tampoco faltaron proclamas contra el gobierno nacional: "No al FMI" o "Basta de ajustes", ni banderas con la imagen de Cristina Kirchner 2019.

A su vez, a lo largo de las distintas columnas de mujeres y también algunos hombres, se pudo comprobar la diversidad de agrupaciones que participaron de la movilización. Encabezaba la marcha el grupo "Mujeres disidentes", que bailó una batucada con tambores y ritmos africanos. Entre los cantos pidieron por la supresión del racismo.

También se pudieron ver los carteles y banderas de las distintas agrupaciones, como el colectivo de autoconvocadas Mujeres en Tribu, el estandarte LGBT y el de los grupos Mumalá, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, Hartas, Mala Junta, Izquierda Libre, Partido Obrero, y Pan y Rosas Rosario, entre otros.

Una vez concentradas en el Monumento, las mujeres leyeron un documento donde enumeraron más de 70 reivindicaciones, consensuadas en las asambleas realizadas antes de la movilización. Allí manifestaron: "Paramos contra el patriarcado, que nos oprime; el capitalismo, que nos explota; las iglesias, que nos esclavizan, y las derechas, que nos asesinan", y reiteraron el pedido por el aborto legal, libre y gratuito. Cerca de las 21 se realizó el pañuelazo verde.

Luego el Colectivo Mujeres Músicas Rosario con Buenas y Santas y el Ensamble del CMM pusieron música al encuentro. El cierre estuvo a cargo de la cantante trans de cumbia Ayelén Becker.

La movilización fue el corolario de una jornada de paro que se sintió con mayor acatamiento en las distintas reparticiones de la administración pública y en las escuelas, así como en actividades puntuales realizadas por asociaciones gremiales del sector privado.





Apoyo sindical

El Movimiento Sindical Rosarino (MSR) realizó un acto ayer por la mañana para agasajar y acompañar a las mujeres que lo integran en una nueva jornada de lucha feminista y de paro internacional. Gabriela Cericola, militante del MSR, aseveró: "Se trata de un año más en que conmemoramos este día de lucha por los derechos".