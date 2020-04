"El gobierno ya tiene la norma que quería y lo que pidió para atender la pandemia. Es urgente que asuma el liderazgo frente a la crisis", aseguró ayer el presidente del cuerpo, Miguel Lifschitz, tras la aprobación de la ley de necesidad pública.

"Desde el Frente Progresista siempre dijimos no a la grieta y a los agravios. No vamos a caer en esa trampa; no cuenten con nosotros para eso. Los santafesinos, y más en estos momentos, merecen otro nivel de debate y otra agenda de discusiones, más constructiva, vinculada a sus problemas cotidianos en tiempos de pandemia", sostuvo Lifschitz.

"No sólo estamos otorgando recursos y herramientas, sino que además ofrecemos desde nuestro espacio, equipos técnicos, propuestas, experiencia, voluntarios y organizaciones sociales afines. Hace años venimos trabajando para dotar a la provincia de la mejor salud pública. Empezamos en los 90 cuando casi nadie creía en esto", recordó Lifschitz.

Con respecto al proyecto oficial de necesidad pública, Lifschitz indicó que "no tiene nada que ver con la pandemia; es la vieja ley de emergencia rechazada en diciembre por esta Cámara. Es una mala ley y no es un pecado que tengamos opiniones distintas. En tiempos de emergencia, no desaparece el Estado de Derecho, ni el rol de la Legislatura", advirtió el titular de la Cámara baja. "Esa ley partía de un diagnóstico falso, que indicaba que diciembre había una crisis económica y financiera sin retorno en Santa Fe. Eso no tiene nada que ver con los números: pudieron pagar sueldos y aguinaldos con cláusula gatillo y en breve, el sueldo de marzo sin inconvenientes", argumentó.