Miatello dijo que el anuncio del aumento del boleto en el Amba "es el camino correcto"

"Todavía no ha sido concretado porque aún falta una audiencia, pero es el camino correcto, siempre y cuando esos recursos se deriven al transporte del interior. No es fácil equiparar la diferencia que de todos modos existe entre el Amba y el resto del país, pero es un camino y ojalá se concrete", celebró Miatello al ser consultado por La Capital acerca del anuncio realizado por su par de la cartera nacional.

colectivos Mejorar el transporte urbano en Rosario, una de las deudas pendientes Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

No obstante, apuntó que más allá de esta novedad, "habría que solucionar la solución de fondo: crear una ley que permita que todos los subsidios se repartan por igual entre el Amba y el interior".

"Hay varios proyectos en la Cámara de Senadores y otro en Diputados, dado que tener una Argentina de primera y otra de segunda no tiene sentido", acotó, respecto a los proyectos presentados en el Senado nacional que prevén la redistribución equitativa de subsidios entre la Capital Federal y el interior del país, que acarrea una crisis inédita de transporte desde hace más de tres años.

Cuánto cuesta el boleto en el Amba

Lo cierto es que el boleto que en el Amba cuesta $20 (de 3 a 6 kilómetros de distancia) pasará a $28, el que cubre de 6 a 12 kilómetros de $21 a $29,40; el que cuesta actualmente $22 pesos (de 12 a 27 kilómetros) pasará a costar $30,80, mientras que el segmento más largo, de 27 a 45 kilómetros que hoy se paga $23 tendrá un costo de $32,20.

Cuánto cuesta el boleto en las principales ciudades del interior

Así las cosas, la brecha entre el boleto que los usuarios abonan en Amba seguirá siendo ampliamente menor al que se paga en el interior, donde en la mayoría de los casos supera los $70.

Actualmente, en Rosario, Santa Fe y Córdoba, que unificaron sus tarifas, cuesta $69,50; luego continúan Corrientes, Río Gallegos y Posadas, donde el pasaje cuesta $60. En tanto, en Neuquén el valor del viaje es de $61,40 y Mar del Plata, en $74,38, teniendo como punto más alto a Bahía Blanca, con una tarifa de $76.

Alerta por posible paro

En cuanto al alerta de paro lanzado por la Fatap, Miatello se mostró optimista en que el lunes "no va a haber paro", al considerar que las empresas recibieron los fondos por adelantado y además percibieron otros atributos sociales, a los que se sumarán los ingresos por el Boleto Educativo y el pago "por adelantado" de provincia, que se acreditará este lunes.

"No sé si llegará lo de Nación, estamos esperando, pero vamos a pagar el lunes lo que le corresponde a provincia de manera adelantada. De esta manera, consideramos que no debería haber paro porque la semana pasada recibieron de Nación el pago correspondiente a abril y otros atributos sociales, boleto educativo", de manera que sinceramente no hay motivos para el paro, pese a que la situación en el transporte urbano es crítica desde hace tres años en todo el interior. Soy optimista en que el lunes no va a haber paro".

tup.jpg Punta de línea. El grupo transportista Rosario Bus nuclea a varias líneas urbanas e interurbanas. Francisco Guillén.

Giuliano vs. Larreta

Pese al aumento lanzado, los chispazos entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el subsecretario de Transporte nacional, Diego Giuliano, siguen como hasta entonces. "Lo que planteó el gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta es insólito: plantean que no aceptan el aumento y ellos aumentaron el subte a $30", criticó el funcionario rosarino.

El último aumento en el transporte público metropolitano fue en marzo de 2019, pese a que desde ese momento hubo adecuaciones tarifarias en el del interior del país. "La tarifa se congeló este tiempo y en eso tuvo que ver la pandemia, con el fin de acompañar a los usuarios y sobre todo a los trabajadores esenciales", explicó el funcionario.

Más allá de los contrapuntos, el nuevo aumento en las tarifas se oficializará en “20 a 30 días” aproximadamente tras un proceso de “estructuración de costos” y las correspondientes audiencias públicas de participación ciudadana, según adelantó.