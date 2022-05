Menos residuos: la UNR tendrá su propia planta de compostaje

El plan ambiental de la UNR se basa en la certeza de que el cuidado del ambiente depende de tres factores: un cambio de conciencia individual, acciones colectivas y decisiones institucionales. Sobre ese punto de partida se articulan distintas acciones para concientizar a la comunidad universitaria y generar nuevas dinámicas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y económicos.

Un predio "verde"

El programa tiene al predio del Centro Universitario Rosario (CUR, más conocido como La Siberia), con el objetivo de consolidarlo como un espacio energéticamente autosuficiente y generar nuevas dinámicas para la reducir la generación y favorecer el tratamiento adecuado de los residuos.

Por eso, en el predio de la zona sur se habilitará una planta de tratamiento de desechos orgánicos que permitirá producir compost de calidad para los viveros dependientes de la universidad pública.

La materia prima serán los desperdicios que se producen a diario en los comedores estudiantiles y en la residencia de la UNR. Según estiman desde el Observatorio Ambiental, a diario se producen unos 1.200 kilos de residuos orgánicos. Unos 36 mil kilos mensuales.

Con flota propia

A tono con el proyecto, la recolección y el traslado de los desechos se realizará mediante autos eléctricos. Se tratad e un circuito de 20 kilómetros entre la zona de la Terminal de Ómnibus, el centro y el sur de la ciudad, para terminar en La Siberia.

La semana pasada, personal del Observatorio Ambiental visitaron una fábrica local de vehículos no contaminantes, silenciosos, amigables con el medioambiente y que no utilizan combustibles fósiles. La firma Green Go produce actualmente los vehículos Milla, Milla Cargo y NBike Cargo. En su versión utilitaria, funciona con baterías de litio y puede transportar hasta 200 kilos a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

Según explicó el director del Observatorio, Matías De Bueno, ya están trabajando en la licitación para adquirir el primero de los coches. "Ese será el primer paso para iniciar el proyecto", indicó y calculó que en unos dos o tres meses, es decir después de las vacaciones de invierno, la novedosa flota podría estar en la calle.

La recuperación de los residuos generados por los comedores, estimó, es "una de las grandes aristas del Plan de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario" ya que contempla la planificación de la logística de los desechos orgánicos hacia el punto de compostaje por una parte, y de los desechos inorgánicos para su posterior reciclado. La iniciativa compone una dinámica de gestión del consumo y post-consumo sostenible, en la que no hay desperdicios.