Médicos residentes realizaron un enérgico reclamo por mejores condiciones laborales 

Es que durante la epidemia que azotó a la Argentina realizaron una tarea fundamental para sostener el funcionamiento de un sistema de salud en crisis, y ahora, lejos de haber mejorado sus condiciones laborales, las cosas empeoraron, según ellos mismos describen.

residente3.jpeg

La situación es tan crítica y profunda que son cada vez menos los egresados de las carreras de Ciencias Médicas que eligen las residencias (que son optativas) como camino de formación. Muchos buscan hacer cursos o posgrados que les permitan formarse sin tener que pasar por los tres años mínimos de residencia en condiciones tan poco favorables, según vienen expresando los jóvenes médicos.

De hecho, este último año, en Rosario, “más del 50% de los puestos disponibles tanto en el sector público como privado quedaron vacantes”, lo que generó alarma entre funcionarios del área de Salud y los colegios profesionales.

Incluso en residencias clave, como la de pediatría, para 18 ofrecimientos que hubo en el sector privado rosarino, solo se presentó un residente.

Uno de los reclamos durante la jornada de protesta fue la demora en el pago de los residentes que ingresaron este año que, al igual que los jefes de cada área, cobrarán con varios meses de demora, según denunció Mariano Iglesias, de Graduados por el derecho a la Salud, la entidad que promovió la multitudinaria marcha a la que se sumaron autoconvocados y otras organizaciones que los representan.

“No queremos ser mano de obra barata”; “Estamos agotados”; “Nos usan para mantener al sistema de salud y no nos consideran como verdaderos trabajadores”; “Nos llenaron de aplausos en la pandemia pero ahora no nos cumplen ni las horas de descanso”; "Eso que llaman vocación es trabajo no pago", fueron algunas de las quejas que se escucharon a viva voz en el mediodía rosarino.

residente2.jpeg

Los profesionales dejaron cartas con todas las demandas insatisfechas, tanto en el Cemar (que depende de la secretaría de Salud Pública de Rosario) como en la sede de Gobernación de Santa Fe.

Los residentes no descartan tomar medidas más extremas si no les dan respuestas al pedido de que se cumpla con sus derechos laborales.