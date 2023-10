Médicos autoconvocados marchan en reclamo de "honorarios dignos"

Consultada sobre cómo se encontraba el panorama de los médicos respecto al cobro de la deuda por servicios prestados indicó que "la situación es que no hay respuestas . La Asociación Médica hace lo que puede, el Colegio de Médicos propone un arancel mínimo. Pero las obras sociales no están dispuestas a negociar, no se inmutan, no hablan ", para resaltar luego que "la única reacción es iniciar una campaña en los medios para tratarnos de corruptos, de hacer cosas ilegales y encima habilitan canales para que nos denuncien. Nos están haciendo quedar como el enemigo ".

Acerca de la implementación del cobro de un bono o plus para mejorar los ingresos de los médicos, la médica psiquiatra explicó que "el bono no hubiera existido, no se nos hubiera ocurrido jamás a nadie, si no fuera por esta falta de cumplimiento crónico, abusivo e histórico por parte de las prepagas y las obras sociales".

Aguarón graficó luego la situación de los médicos respecto a los tiempos de cobro de sus honorarios: "Nos pagan 90 días después de la consulta. Si a mí me pagan una consulta $1.850 y me la abonan en ese lapso en este marco inflacionario, no solo no me alcanza sino que termina siendo una falta de respeto".

"El honorario ético mínimo-comentó luego la profesional-, que es lo que fija el Colegio Médico para una consulta a un médico especialista, fijado el 20 de septiembre pasado es de $7450 y para médicos no especialistas es de $6.000. A mí me pagaron en septiembre, por consultas hechas en junio, entre $1.850 y $2.900. Entre eso y los $7450 que propone el Colegio hay una diferencia enorme. Hay algo que no está funcionando".