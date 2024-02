Maternidad Martin: las voluntarias que construyen redes de contención y cuidado

“En plena pandemia logramos algo muy importante: nos conformamos como la Asociación Civil Amigos del Voluntariado de la Maternidad Martin. Eso nos dio un marco legal, libro de socios, todo”, narra Grondona. Las donaciones, dicen, son constantes. Sin embargo, en los meses de enero y febrero las donaciones disminuyen un poco. Por suerte, ahora se convirtieron en una Asociación Civil con cientos de socios que colaboran pagando una modestísima cuota de mil pesos cada mes. Estas contribuciones fijas le permiten a las voluntarias sortear los momentos en los que las donaciones disminuyen, generando una estructura mucho más sólida y la posibilidad de continuar ayudando a las mujeres que ingresan al hospital.

Una mañana en la Maternidad

En el Roperito, rodeadas de pañales y prendas de todo tipo, se encuentran cuatro mujeres a quienes une el deseo y las ganas de dar una mano. Graciela Grondona, Adriana Cattaneo, Mariana Yunes y Analía Coppa se sientan alrededor de la mesa que se ubica en el centro del pequeño espacio ubicado en el segundo subsuelo de la Maternidad. Acaba de llegarles una donación del grupo Adopción Espiritual, un grupo de mujeres que tejen y rezan durante los nueve meses que dura el embarazo. Lo que producen, lo bendicen y lo donan, en este caso, al Voluntariado de la Maternidad. En la caja que recibieron hay mantas bendecidas, que las mujeres sacan y guardan en uno de los armarios.

"El 80 por ciento del voluntariado está compuesto por ex docentes. Ya tenemos el chip de hacer que el otro se sienta bien, de que uno no pase por este mundo en vano", señala Graciela. Ella fue profesora de Ciencias Naturales y Adriana Cattaneo de matemática, cuando se jubilaron se unieron al voluntariado. Por su parte, Mariana Yunes fue alumna de Graciela y por eso conocía el espacio. En el 2020 le escribió porque quería formar parte y pudo incorporarse efectivamente cuando la pandemia del Covid-19 amainó. Un día se cruzó con Analía Coppa, a quien ya conocía porque sus hijos había ido al colegio juntos. Analía ya sabía del espacio porque ella misma tejía y realizaba donaciones, pero cuando se cruzó a Mariana y ella le contó que había empezado a colaborar en la Maternidad, quiso sumarse. Y lo hizo. Ahora las cuatro forman parte de un grupo más grande: 31 son las mujeres que forman este espacio de ayuda y contención.

El relato de cómo se unieron al voluntariado se ve interrumpido. Una mujer golpea la puerta y entra al lugar con una bolsa de ropa sucia. "Yo estoy con Samuel. Vengo a dejar la ropita y necesitaría algo limpio". Samuel es un bebé que se encuentra en la parte de neonatología, varios pisos arriba, pero que ya podría haberse ido. Sin embargo, la madre se marchó y ahora el niño se encuentra a cargo del Juzgado de Menores. Las voluntarias se mueven con rapidez, sacan cajas, corren otras, abren, agarran ropita, reciben la bolsa con las prendas sucias, cierran, guardan, ordenan. Todo en pocos minutos y en un espacio pequeño que, sin embargo, no les impide llevar adelante el pedido. Como Samuel hay otro bebé que se encuentra también judicializado. Cuentan, además, que hace poco eran cinco pero, por suerte, fueron encontrando familias solidarias.

El recorrido por las instalaciones de la Maternidad Martin puede resultar laberíntico para quiens no la conoce. Del Roperito, hay un tramo pequeño hasta el depósito. Allí, se guardan más pañales, cochecitos y cunas. "En 2023 entregamos casi 75 artículos entre coches y cunas. Fueron donaciones y nosotras los entregamos. Es increíble porque algunas cosas son muy caras. Por supuesto, tiene que venir un pedido formal a través de una asistente social que evalúa caso por caso, porque sino sería imposible darles a todas un coche o una cuna", contó Adriana Cattaneo, una de las integrantes del voluntariado.

En los pisos de arriba hay otros espacios que completan el gran trabajo lleva adelante por estas mujeres. De a poquito y a pulmón generaron lugares de encuentro, recreación y estadía. “Tenemos una residencia dormitorio. La equipamos con camas, acolchados. Es para las mamás que vienen de lejos y se tienen que quedar varios días. Tienen todo acá, ropa de cama, baño, todo para que se sientan como en un hotel”, cuenta la jefa del voluntariado. Además, lograron crear, en el quinto piso, un espacio para comedor. Allí cuentan con heladera, microondas, hornallas. Todo donado, no solamente por la ciudadanía sino también por políticos y empresas. A las 11.30 es el horario del almuerzo y las mujeres que están viviendo provisoriamente en el hospital se reúnen en el comedor junto a las voluntarias. Allí, comen, charlan y comparten un rato en comunidad. “Charlamos con ellas, les preguntamos, nos cuentan sobre sus bebés”, relata con una sonrisa Graciela. Como si fuera poco, abrieron un taller de manualidades, "Tejiendo Sueños”, que realizan todos los lunes a la tarde para que las mamás tengan un momento de recreación y disfrute.

Las palabras de agradecimiento que se pueden ver al entrar a la residencia dormitorio dan cuenta de la importancia de la presencia y el acompañamiento de este grupo de mujeres. Papelitos colgados, uno encima de otro, escritos con biromes de distintos colores se encuentran sobre un corcho en la pared y muestran los registros de quienes pasaron por la Maternidad. Transmiten el amor y el cariño que recibieron. Para las voluntarias, el reconocimiento de las autoridades es importantísimo pero nada es más satisfactorio que la gratitud de las madres. Hay algunas que vuelven a visitarlas y ellas las llaman "las mamás estrellas".

Tejiendo redes

"En 2023 cumplimos quince años y organizamos una campaña: «Quince años, quince escuelas». Les pedimos a las instituciones, sobre todo a los chicos de quinto año, que organizaran dentro de su escuela una campaña para recibir donaciones. Pañales, ropita que hayan usado, toallones, cochecitos, mantas. Con enorme sorpresa las quince escuelas se convirtieron en treinta porque muchos establecimientos se plegaron. No podíamos creer la cantidad de adolescente que nos visitaron, que hicieron campaña, armaron flyers. publicaciones, pusieron cajas en los salones, los retiraron y vinieron acá fuera del horario escolar a traérnoslo. Fue maravilloso", recuerda Cattaneo. Emocionadas, cada una de las mujeres presentes remarcaron la participación de los jóvenes el año anterior. "De todas las clases sociales, desde el Colegio Alemán hasta la escuela de barrio La Flores. Todos tomaron la campaña como propia", remarca Grondona.

Además, construyeron vínculos con los ex combatientes de Malvinas. "Si hay que entregarle un coche a una mamá que no tiene medios, está solita o se encuentra en un barrio difícil los chicos de Malvinas vienen con sus camiones y lo llevan", declaran las mujeres. Otra institución con la que se relacionan de manera estrecha es la Bolsa de Comercio. "En el 2023 nuestra marca fue trabajar en red con otras ONGs de Rosario. A su vez, la Bolsa nos dio contactos, relaciones fluidas. Cuando necesitas algo o cuando tenés algo que a vos no te sirve pero seguro que hay otro que sí. Es increíble el trabajo de las organizaciones civiles de nuestra ciudad y no esa lo suficientemente visibilizado", sostiene Cattaneo.

Las redes sociales como Facebook e Instagram también forman parte del mundo de las Voluntarias. "Nosotros somos hijas del pizarrón y la tiza. Nos tuvimos que aggiornar o sucumbíamos. Nos permitieron que nos conozcan todo el mundo", dice Graciela entre risas.

Para colaborar

Las voluntarias se encuentran en la Maternidad Martin de lunes a viernes por la mañana. Si ellas no se encuentran, quienes estén interesados pueden dirigirse a la puerta que se encuentra por el pasaje sobre calle Moreno y dejar la donación en recepción. En estos meses de calor lo que más necesitan son pañales, pero en los meses de invierno la ropa de abrigo es esencial. Por otro lado, la página web de las Voluntarias de la Maternidad Martin tiene toda la información necesaria para donar pero también para asociarse y contribuir todos los meses a sostener este espacio.

