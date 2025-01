Marcha antifascista: cómo será el recorrido de la manifestación en Rosario

>> Leer más: Una masiva asamblea popular decidió sumarse a la marcha LGBT+ contra los dichos de Milei en Davos

La marcha en Rosario no solo busca repudiar las palabras del presidente, sino también exigir políticas concretas para combatir la violencia de género, la discriminación y la exclusión social. La movilización también pondrá en agenda la necesidad de políticas públicas que garanticen la igualdad de género, el acceso a la salud y la educación, y la protección de los derechos laborales.

La Asamblea Antifascista y Antirracista se gestó en forma simultánea en distintas provincias de todo el país. El sábado pasado, en la ciudad de Buenos Aires, el anfiteatro del Parque Lezama reunió a miles de personas; en la ciudad de Córdoba el escenario fue la esquina de Belgrano y Pueyrredón; y en Rosario, el lugar elegido fue la plaza Sandra Cabrera, justo cuando se cumplen 21 años de su femicidio.

El discurso del miedo

En noviembre del año pasado, y en sintonía con la Marcha del Orgullo, Amnistía Internacional expresó su preocupación "por el desmantelamiento de las políticas públicas de género y diversidad y el aumento de discursos de odio hacia las personas LGBTI+".

Advirtió que la eliminación del organismo encargado de atender las desigualdades de género y la disolución del INADI exponen a las personas LGBTI+ a mayores riesgos y vulnerabilidades, al dejarlas sin una institución estatal para denunciar y combatir la discriminación.

"Lo que se busca imponer es el miedo, pero tenemos que salir a la calle. Buscan imponer que las trabas somos un sujeto de peligrosidad, pero no es así. Tenemos convicciones y sabemos que hay ciertos límites que no se cruzan. Si hay un presidente que no gobierna para el pueblo, la lucha estará en la calle", señaló a La Capital poeta y militante travesti Morena García.