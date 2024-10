Madres e hijos que decidieron emprender juntos: sacrificio, confianza y mucho amor

"Trabajar con ella es lo más. Me encanta, porque me da alegría y satisfacción ver sus progresos , cómo le da para adelante y la clase de persona que es. Cada vez que un cliente o clienta entra al local, queda encantado y eso es un orgullo para mí", valora Norma Martínez, quien aporta su extensa trayectoria en el rubro textil para conformar una dupla junto a su hija Julieta en el local de indumentaria femenina Serafina, ubicado en el microcentro de Rosario, a metros de peatonal Córdoba.

También se permite cierta complicidad con Julieta: "Compartimos eso, viajes, deportes; me gusta mucho vender, ya que a veces ella viaja y yo me quedo, por eso me dice que soy la vendedora del mes (risas)".

80563677.jpeg.thumb.jpg

Julieta es martillera pública y alguna vez quiso ser periodista. Hoy trabaja en el local, donde aprovecha su look y su buena vibra para complementarse con su mamá y llevar adelante el negocio.

"Trabajar con mi mamá me ayuda muchísimo y, además, nos complementamos. Ella suele vender más porque tiene mucha experiencia y yo me ocupo de la contabilidad y administración, además de estar al frente del local", explica.

Por eso argumenta: "Por su trayectoria, Norma tiene mucha más facilidad para llegarle a la gente y sabe cómo trabajar, mientras que yo tengo más habilidad para manejar cobros, redes, links de pagos y entidades bancarias, por eso es un verdadero complemento el que formamos entre ambas".

Julieta cuenta que tenían un local en Fisherton pero tuvieron que cerrarlo por la pandemia y en abril de este año decidieron venir al microcentro de Rosario. "La verdad es que compartimos muchas cosas, no sé qué haría sin mi mamá. Las madres te ayudan siempre", sintetiza.

Juntas a la par

Sobre el extenso paseo comercial calle San Luis, Andrea y Melisa llevan adelante Frida, un local de ropa femenina apta para todo público y talles. Aseguran que de su negocio, tanto madres como hijas salen contentas y conformes con la indumentaria elegida. En ese espacio vuelve a darse la combinación exitosa entre tendencia y juventud, y experiencia en ventas y textiles.

Andrea, titular de Frida, reseña: "Frida nació entre Melisa y yo, y la verdad que fue hermoso emprender este camino, que fue muy desafiante desde un inicio. Año a año los rumbos que ha tomado el país nos han tenido a los tumbos, pero acá seguimos ante todas las dificultades. Es un apoyo hermoso y mutuo".

Señala que ambas vuelcan toda su creatividad en la elección de la mercadería y la confección de las vidrieras. "Todas las semanas poner las vidrieras con mercadería nueva y mucha alegría es muy gratificante, porque a las clientes les gusta esa buena atención", pondera.

80563671.jpeg.thumb.jpg

Aseguran que la clave para llevar adelante el negocio es la impronta juvenil que aporta Melisa y lo que suma la madre para mujeres de "mediana edad". Por eso destaca Andrea, "lo bueno es que en Frida cada vez que ingresa una mamá con su hija, ambas se pueden ir con su prenda elegida y consiguen tener un look especial y diferente".

Melisa apunta que abrieron el local en 2019 y surgió como una iniciativa propia, luego de recorrer vidrieras a lo largo y ancho del centro y no encontrar la vestimenta acorde y adecuada en cuanto a calidad y precio.

"Somos cuatro hermanos, dos mujeres y dos varones. Y cada vez que salíamos a comprar ropa con mi hermana y mi mamá era un tema conseguir talles a buen precio. Recorríamos todo el centro y las prendas que había no nos gustaban o era para gente más grande", recuerda.

Entonces, aprovecharon que su padre era viajante y tenía todo el "know how" a la hora de elegir telas y comprar ropa y junto a su mamá comenzaron a dar el puntapié inicial con los primeros modelos que exhibían junto a su hermana.

Complemento ideal

"Todo el mundo nos preguntaba dónde lo comprábamos y también querían eso que llevábamos puesto", confiesa Melisa. Es por eso que aprovecharon que sus padres venían del rubro textil para juntar ese conocimiento en cuanto a telas, talleres e indumentaria y sumarle la impronta comercial que ella tenía junto a su hermana.

"Nos complementamos muy bien. Yo me encargo de lo que es compra de mercadería y redes, mientras ella se ocupa más de la atención al público, cosa que le encanta", asegura.

En ese sentido, reivindica: "Haber aprendido desde chicas el sacrificio que hacen mis padres y la enseñanza que me deja mi mamá es algo muy especial para mí y es un ejemplo a seguir. Es por eso que apoyarme en su conocimiento y aportar con los conceptos de mi generación y las herramientas virtuales, nos complementa muy bien. Armamos un muy buen equipo".

Asimismo, deja un mensaje emotivo para todas la madres en su día, en agradecimiento a su mamá Andrea. "Este día es especial para que todas las madres puedan estar rodeadas y contenidas de sus afectos", expresa y reflexiona: "Algo que tendríamos que tener en cuenta es que el Día de las Madre es todos los días. No hay que perder un día sin mimar a mamá y pensar en ella".

Surgidos en pandemia

En uno de los locales de las galerías que atraviesan las peatonales Córdoba y San Martín, Elisabet y Santiago se encuentran al frente de Muca, un negocio de ropa surgido en plena pandemia. Con mucho coraje y amor propio, ambos salieron adelante y hoy siguen al frente del comercio.

"Estamos desde noviembre 2020. Tuve la oportunidad de arrancar el local en ese momento y le dimos para adelante. Yo trabajé de esto siempre y se me dio esa posibilidad y él empezó a ayudarme y trabajar a la par", cuenta Elisabet.

Con su hijo Santiago, de 25 años, son una dupla que se complementa y se entiende a la perfección. "Me gusta trabajar mucho con el porque congeniamos muy bien. Tenemos confianza y es muy lindo sentir que él es también parte de mi emprendimiento. Es como descansar sobre la persona que querés y tenés al lado", valora.

Por eso también combinan horarios para darse respiro. "Nos vamos turnando para darnos una mano. A veces él viene a la mañana y yo vengo a la tarde o viceversa y hay momentos en que estamos juntos todo el día", señala.

Santiago es profesor de básquet en horario vespertino en el club Ciclón del barrio Las Heras, en la zona sur de Rosario. Por eso suele ir por las mañanas y aprovecha las tardes para entrenar equipos.

"La idea es sumar experiencia en este tipo de rubros y darle una mano a ella para que no esté todo el día acá adentro. Intentamos trabajar de la mejor manera y aprovechamos para complementarnos en esta actividad", dice.

Y si, está claro que la madre es "la madre" y ese apoyo es mutuo e incondicional cualquiera sea el motivo o la ocasión. Porque como afirman los entrevistados por La Capital, "el Día de la Madre es todos los días".