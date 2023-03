Los tres nenes baleados junto a Máximo Jerez recuperan su estado de salud pero no pierden el pánico

"No puedo olvidar la actitud de la mamá de Maxi la noche en que había perdido a su hijo: no se movió de al lado de la terapia donde estaba Alexis, quien no tiene ni mamá ni papá que lo críen. Si ella en esa situación pudo cuidar a este nene, cómo no vamos a cuidarlos nosotros", reflexionó la médica.