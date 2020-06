Los shoppings abrieron sin aglomeraciones y con control de los protocolos

Con todas las expectativas puestas en el Día del Padre y controlados protocolos, los shoppings pusieron ayer nuevamente en marcha sus locales a tres meses de haber cerrado. Si bien los de recreación para los chicos, bares y patios de comida aún permanecen sin actividad, la reapertura y la respuesta de la gente que "se animó a venir" fueron tomadas como una buena señal. Así y todo no hubo desbordes, y la capacidad nunca superó el 40 por ciento.

Hubo preparativos desde temprano y los ingresos se habilitaron a partir del mediodía, con estrictos protocolos tanto en las puertas principales como en cada uno de los comercios. Así fue presentado y avalado por el Ministerio de Trabajo, luego de que la provincia habilitara hace ya más de una semana la vuelta a funcionar de las grandes superficies.

"Es importante que la gente se haya animado a venir y en ningún momento se mostró reticente a cumplir con las normas de higiene", señaló Florencia Cortés, gerenta del Alto Rosario.

Las medidas

En ese centro comercial, se habilitaron únicamente dos de los ingresos, el que está sobre Junín y otro en el estacionamiento, junto al Museo de los Niños.

En el shopping, no sólo se tomaba la temperatura y se higienizaban las manos de los clientes, sino que además se colocaron alfombras sanitarias, y allí se lleva el conteo de personas para respetar la permanencia de un cliente por cada nueve metros cuadrados.

Ya adentro, cada local tenía un cartel que indicaba la cantidad de personas habilitadas de acuerdo a los metros cuadrados. "La gente fue respetuosa y no tuvo problemas en esperar", señalaron.

Sin embargo, fue más difícil que la gente respetara los "carriles" establecidos con marcas en el piso para circular siempre por la derecha, evitando el contacto de las personas de frente.

Menos de media máquina

Si bien la convocatoria fue buena, no se generaron colas en el exterior, y, según indicaron, "no se llegó a superar el 40 por ciento de la capacidad máxima".

Es más, teniendo en cuenta que las vísperas de fechas especiales, como el Día del Padre, llegan a pasar por allí unas 60 mil personas, la gerenta explicó que "en este momento la clave es evitar la aglomeración", y señalo que "se está muy por debajo de esos números".

Lo cierto es que los que eligieron estos espacios para pasear o hacer compras fueron familias, con muchos con chicos y cochecitos, e incluso, pese a las recomendaciones de cuidados más estrictos, personas mayores.

Sin embargo, no todos los espacios se abrieron: los de recreación para niños y bares permanecen aún cerrados. Y en el caso de los patios de comida, sólo están habilitados para el envío a domicilio o take away.

Promociones

Sobre las ventas, la gerenta del Alto Rosario señaló que ayer mismo "se vieron bolsas" y afirmó que "el Día del Padre es un gancho importante, son las llamadas fechas especiales donde, por más o por menos, todos compran algo para agasajar a alguien".

La liquidación de muchas de las marcas y las promociones especiales intentan captar a los clientes, sobre todo teniendo en cuenta que cuando el 20 de marzo pasado llegó el aislamiento obligatorio toda las marcas estaban cerrando sus liquidaciones de verano, y la mayoría no había iniciado los lanzamientos de la temporada de invierno.

"En ese contexto, de un invierno en que no se vendió nada aún porque estuvimos cerrados, las expectativas de que se mueva un poco están por delante", indicó.

El beneficio del cambio de horario

El cambio de horario, el consumo reprimido por el aislamiento y el Día del Padre beneficiaron a los locales del centro, y así lo señalaron sus referentes, que tienen muchas expectativas en el feriado de hoy, cuando trabajarán con normalidad para empujar las ventas para arriba.

Sin dejar de marcar que nadie recuperó “ni el tiempo ni el dinero perdido”, Miguel Angel Rucco, de calle San Luis, explicitó su optimismo y señaló que ese corredor se vio beneficiado. “Superó las expectativas”, dijo y apuntó a “los compradores mayoristas con el cierre de Buenos Aires vienen a Rosario”.

“Se está trabajando bien y el cambio de hábitos benefició a algunos rubros”, señaló Rucco.

Su par del Casco Histórico, Fabio Acosta, consideró que “el movimiento se sostuvo”, remarcó que “no hubo saturación” y apuntó que “los rubros más movidos son calzado deportivo, regalería y los insumos informáticos”.

Además apuntó a la venta online y a la plataforma “Vidrieras en Red” como una alternativa que “ayuda a evitar la saturación de personas”.