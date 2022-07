Los presidentes de Central y Newell's, por un clásico rosarino en paz

Los presidentes de Rosario Central , Ricardo Carloni, y de Newell’s Old Boys , Ignacio Astore, brindaron una conferencia de prensa juntos luego de la reunión que mantuvieron con la cúpula del Ministerio de Seguridad de la provincia con vistas al clásico rosarino que se jugará el jueves desde las 16.30 en el Gigante de Arroyito.

Carloni agregó para reforzar su pedido al hincha canalla que “el estadio ya está colmado y dispuesto para el partido. Ya se vendió la parte que estaba destinada para la venta y por eso lo importante es que el socio llegue con bastante anticipación. Las puertas del estadio estarán abiertas tres horas antes de que empiece el partido”.

Por su parte, Ignacio Astore sostuvo que el del jueves será el segundo clásico que le toca enfrentar como directivo de Newell’s Old Boys. “Estamos tranquilos, por la seguridad que nos darán los funcionarios. También con el compromiso del dirigente para llevar tranquilidad”.

“Este es un partido de fútbol. Tiene que haber paz en la ciudad. No sólo se comprometen las instituciones, sino también la ciudad. Tenemos que ir tranquilos a jugar este partido que es tan importante para toda Rosario”, añadió.

Con relación a la posibilidad de un próximo clásico con público visitante, Astore remarcó: “Esa es una cuestión de todos, no sólo de los clubes. Es una cuestión de la provincia, el municipio, el tema de la seguridad y de todo lo que vive el país. También de las capacidades de los estadios para sus socios y de las entradas vendidas. En esta oportunidad, no hemos pedido el ingreso de público visitante, porque sabíamos que la respuesta sería la misma. Veremos cuando nos toque de local. En definitiva, hoy no están dadas las condiciones como para que estén las hinchas”, subrayó.