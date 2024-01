Los precios dispares en las góndolas sorprenden e indignan a los rosarinos

Ir al supermercado y encontrarse con aumentos de precios no es novedad. A los incrementos sostenidos en las últimas semanas se le sumó otro gran inconveniente, la disparidad de precios entre las cadenas. Con diferencias que superan hasta el 300%, los rosarinos ya no saben qué valor tomar como referencia y manifiestan su indignación en las redes sociales.

Un caso particular es el de una reconocida marca de café. La cuenta de X (ex Twitter) @PreciosRosario2 publicó que los 100 gramos del Nescafé Gold Espresso salía el fin de semana $3.824,94 en Coto y $11.840,09 en La Gallega. La diferencia es abismal.

Como suele suceder con los posteos de esta cuenta, rápidamente los usuarios empezaron a compartir sus experiencias similares. No importa el producto ni la cadena de supermercados, no hay un parámetro en los precios y el mismo artículo puede encontrarse mucho más caro (o mucho más barato) dependiendo el lugar donde se hagan las compras.

Ni siquiera es una cuestión de supermercados, sino que está más vinculado a los artículos en particular. Algunos ofrecen ciertas promociones, que son muchísimo más beneficiosas para los clientes que comprar en otros sitios. El "Camine, señora, camine" está más vigente que nunca, sin embargo no todos tienen el tiempo suficiente para recorrer su barrio y encontrar el precio más barato. También está el problema de que ciertas ofertas duran muy poco tiempo y una vez que llegás al local comercial, ya no hay más unidades.