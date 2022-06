Los maleteros continúan con el bloqueo en la Terminal y se reúnen con la Municipalidad

Los trabajadores de la estación Mariano Moreno protestan por la no implementación de la ordenanza que los reconoce como tales

Fue a última hora de la tarde del lunes cuando los trabajadores recibieron una invitación de parte de autoridades municipales para una reunión, que se llevará a cabo alrededor de las 10.30 de este martes y que podría derivar en el levantamiento de la medida.

"Después de la reunión, llamaremos a una asamblea para ver cómo seguimos", indicó este lunes José Luis Donato, uno de los referentes del sector, quien destacó que la medida de fuerza no solo es en favor de ellos sino que también de los pasajeros que no necesariamente saben quiénes son ellos -no cuentan con uniforme identificatorio-. "Queremos que Rosario sea un ejemplo", aseguró.

El Concejo Municipal aprobó a principios de diciembre de 2021 la ordenanza que formaliza y regula la actividad laboral de los maleteros que realizan tareas de carga y descarga de equipajes en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. La iniciativa, impulsada por el concejal Eduardo Toniolli, expresó una reivindicación histórica de los trabajadores del sector.

“Hace 71 años se fundó la terminal de ómnibus de nuestra ciudad, desde entonces hasta la fecha los maleteros vivieron de la propina de los usuarios de los servicios de transporte de media y larga distancia: sin ingresos fijos, sin aportes, sin vacaciones pagas, sin derechos laborales de ningún tipo”, señaló el edil Eduardo Toniolli -impulsor del proyecto de ordenanza- al momento de intervenir en el recinto del cuerpo legislativo local, y agregó que “sin embargo, brindan un servicio que -según lo establece la resolución 47/95 de la Secretaría de Transporte de la Nación- debe estar a cargo de las empresas transportistas, y debe ser gratuita para los pasajeros”.

“La normativa no solo avanza en la formalización de los maleteros y en el reconocimiento de su carácter de trabajadores, sino también en la profesionalización de su labor cotidiana, por medio de capacitaciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios de la terminal”, informó el edil justicialista, y brindó detalles sobre la ordenanza que entrará en vigencia durante el 2022.

La norma establece que la Terminal de Ómnibus Sociedad del Estado deberá firmar un convenio con la cooperativa que agrupa a los maleteros, que se va a solventar con el 20% de lo que abonan las empresas de transporte automotor en concepto de derecho de uso de plataforma, tributo que fue actualizado en el marco de la discusión de la Ordenanza General Impositiva que también se aprobó durante la noche de este jueves.