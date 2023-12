Los gremios docentes son optimistas frente al temprano llamado a paritarias

rodrigo alonso.png Rodrigo Alonso confirmó el rechazo de Amsafé a la propuesta paritaria del gobierno

“Siempre apostamos a los acuerdos en el ámbito paritario. Es importante que se convoque con tiempo, porque hay múltiples temas que tienen que analizarse”, apuntó a este diario Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé provincial, y agregó que “hay muchísimos temas relacionados a las condiciones de trabajo que no se resuelven en una semana, sino que se resuelven en una mesa de discusión permanente”.

Sobre la situación salarial, Alonso subrayó que desde Amsafé provincial “vamos a ir con un planteo en línea con lo que hemos presentado en la primera reunión”, en el que se exigirá el cumplimiento de la paritaria 2023 "que no ha finalizado ni en términos salariales ni en términos de condiciones de trabajo”.

En cuanto a las condiciones laborales, Alonso dijo que es preciso definir las fechas de toma de posesión de los concursos. "De acá en adelante deberemos discutir todo lo que viene", como la recomposición salarial para el 2024 y "todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y la estabilidad laboral".

En la paritaria 2023 está prevista una cláusula de actualización automática una vez que se conozca el índice de inflación del mes de diciembre: “La última actualización automática fue en octubre y el último dato que se conoce es el de noviembre. Si hacemos el corte ahí, tenemos 21 puntos de diferencia entre el último aumento salarial y la inflación”.

Ley ómnibus y la educación

Los representantes gremiales esperan expectantes la reunión con las autoridades provinciales, no sólo para conocer cuál será la actitud del nuevo gobierno en las negociaciones, sino para construir alguna certeza de cara a lo que Lucero definió como comienzo de año “de constante tensión social” y criticaron lo dispuesto por el DNU 70/2023 y el paquete de leyes enviado al Congreso por el gobierno nacional.

"El DNU establece entender a la educación como un servicio, no como un derecho. Un servicio como cualquier servicio que se puede comprar y que se puede vender, o sea, que abre la puerta de lo que es la mercantilización de la educación", criticó Alonso.

El titular de Amsafé provincial sostiene que “es mentira que no hay plata. Lo que hay es una distribución inequitativa de los recursos. Esa plata está yendo a parar a muy pocas manos en lugar de volcarse al sistema educativo” y añadió: “Cuando no hay transferencia de recursos a las provincias, también es una situación sumamente preocupante. Una parte de nuestros salarios tiene que ver con las sumas nacionales que recibe el estado provincial, como el Fondo nacional de incentivo docente y conectividad. El no envío también puede originar problemas en el sentido salarial y pedagógico”.

"Hay un modelo nacional de educación que ha despreciado a la educación, que hizo desaparecer el Ministerio de Educación y que impone por DNU las guardias mínimas para dar clases, lo cual es una locura para el sistema educativo. Una de nuestras incógnitas es ver en qué modelo se encuadra el gobierno de Pullaro, imagino que entienden esto de otra manera”, reflexionó Lucero.

El referente de los educadores de escuelas privadas aseguró: "Queremos que el gobierno de Santa Fe se aparte de este delirio de que la educación se pueda dar con guardia mínima como en un hospital. La educación como servicio esencial en realidad es solamente una declaración. Cuando tenés una guardia mínima como en el hospital no cobrás un peso, no te hacen un salón más, no hay nada. Sólo son palabras".

Por su parte, Alonso señaló que “la ley ómnibus establece la eliminación de la paritaria docente” y adelantó que desde el gremio de los docentes provinciales “estamos viendo con muchísima preocupación las políticas económicas y educativas nacionales. El DNU lo que hace es avanzar contra los derechos de los trabajadores, vulnera la división de poderes, desconoce el rol del Congreso” y junto con el paquete de leyes enviado al Congreso “tratan temas sobre los cuales nosotros como central sindical tenemos posicionamientos”.

Por lo pronto, la reunión será el próximo jueves 4 de enero en la sede del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social provincial. Al encuentro fueron convocados los gremios de Amsafé, Sadop, Amet y UDA, mientras que por el Gobierno concurrirán las autoridades de la cartera de Educación y Función Pública.