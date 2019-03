Los estatales paralizarán dos días la provincia la semana que viene

Los gremios que nuclean a los empleados estatales santafesinos, ATE y UPCN, rechazaron ayer la oferta salarial del gobierno de aumentar los haberes un 10 por ciento y aplicar la cláusula gatillo y lanzaron un paro para el martes y miércoles de la semana que viene, sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre los docentes, la propuesta tampoco cayó bien y definirán este viernes en asamblea los pasos a seguir. Las decisiones llegaron un par de horas después de que el gobernador, Miguel Lifschitz, les había pedido "racionalidad" a los gremios.

El ofrecimiento del gobierno provincial reformuló la última oferta, que consistía en el otorgamiento de una suma fija de 1.200 pesos además de la cláusula de actualización automática.

Tras el rechazo unánime de los gremios y la decisión de llevar a adelante el paro de la semana que viene, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, destacó: "Nos genera preocupación que los gremios no comprendan la situación que estamos atravesando y el esfuerzo que está haciendo el gobierno para mantener el poder adquisitivo de los salarios y garantizar el cumplimiento de los servicios estatales. Vamos a analizar en las próximas horas qué medidas adoptaremos desde el gobierno provincial".

Su par de Economía, Gonzalo Saglione, resaltó que el ofrecimiento "supone que el sueldo de marzo sería un 13 por ciento superior al de diciembre, y si uno coteja esta situación con la de cualquier trabajador de la Argentina, público o privado, es (un incremento) netamente superior en ese contexto".

Insuficiente

Lo cierto es que esto no conformó a los gremios, que la rechazaron de plano. "Es insuficiente", repitieron los gremialistas. No sólo no conformó el porcentaje de aumento inicial ofrecido por la provincia, sino que además el gobierno indicó que no revisará su posición respecto a la demanda gremial de aplicar la cláusula gatillo en idénticas condiciones a las acordadas en la paritaria de 2018, es decir, sin atar a la recaudación provincial la actualización mensual por índice de inflación.

El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Jorge Molina, y el de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE),Jorge Hoffmann, también coincidieron en señalar que el incremento inicial de 10 por ciento, en rigor se traduce en "término reales" en 7,4 por ciento, "porque no incluye el 2,6 por ciento de inflación que aún no fue abonado a los trabajadores públicos". "Además, la cláusula gatillo planteada suma incertidumbre y es de difícil aplicación", cuestionó el titular de ATE.

"No estamos planteando nada que esté por fuera de lo razonable, solamente estamos buscando una política salarial que implique que el sueldo no pierda frente a la inflación en medio de una crisis generalizada. No vamos a bajarnos de esa pretensión", indicó Hoffmann.

"El aumento real inicial que ofrecen es del 7,4 por ciento y ni siquiera alcanza a cubrir la inflación del primer trimestre, por lo tanto no la vamos a someter a consideración y a este rechazo le vamos a sumar medidas de fuerza", completó Molina.

Por su parte, el ministro de Gobierno destacó que la oferta presentada ayer era "muy importante" porque "permite recomponer el salario de los trabajadores".

"Es una propuesta que tiene una gran racionalidad y a la vez un cuidado de las finanzas públicas para poder cumplir con las obligaciones" del fisco santafesino. "Esto le da una tranquilidad a los trabajadores de que van a seguir percibiendo sus salarios", aseguró.