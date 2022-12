Los comerciantes del centro no quieren festejos masivos con Messi y Di María en el Monumento

“Hoy, las ventas para Navidad se dan para todos los rubros, no sólo de ropa, juguetes, es para el comercio en general. Juntar 300 ó 400 mil personas en el Monumento es una locura. Los funcionarios nos dijeron que estaban dispuestos a no hacer nada. Y tengo entendido que hablaron con los padres de Messi y Di María, y parece que los jugadores tampoco tienen intenciones de participar. Creo que estos días los pasaremos sin festejos con los campeones”, indicó Benzi.

Messi-Di Maria.jpg Lionel Messi y Ángel Di María, dos rosarinos que podrían tener su merecido homenaje en la ciudad.

El representante del sector juguetero no dudó en afirmar que un festejo multitudinario en el Monumento, parecido a lo que se vivió entre lunes y martes en Buenos Aires, “conspira” contra cualquier actividad comercial. “No se pueden juntar 300 mil personas en el Monumento a la Bandera, porque después se produce un desbande. Eso pasó en Buenos Aires. Además, lo que se pierde de ventas en estos días no se recupera más. Este jueves, el viernes y el sábado son los días más importantes que tiene el comercio en la Argentina. No se puede hacer un evento multitudinario sin pensar en los negocios. Pienso que va a primar el sentido común y no se hará nada. Los jugadores están cansados y quieren un poco de paz. Y nosotros vamos a pasar una muy buena Navidad y vamos a poner todo el esfuerzo para tener las mejores ventas”, agregó.

Ventas de Navidad

Con relación concretamente a las perspectivas de ventas para esta Navidad, Coco Benzi sostuvo: "Las ventas navideñas vienen bien, salvo los días que estuvieron marcados por los festejos por el Mundial, que distrajeron la atención. Fueron días perdidos, porque se trabajó bien durante la mañana y después a media tarde (horario mayoritario de los partidos) no se trabajó. Pero ahora estamos bien. Estos dos o tres días que faltan para Navidad son importantísimos y vamos cumpliendo las expectativas que teníamos".

Benzi ponderó las condiciones de financiamiento que rigen para las ventas. "Hay un mix de productos que se pueden acceder con tarjeta de crédito y el plan Ahora 12, además de Billetera Santa Fe. Está todo predispuesto para que la gente pueda comprar con facilidades. Tener descuentos del 30 por ciento y que se pague en 3 ó 6 cuotas sin interés es muy conveniente. Los bancos se pelean para conseguir clientes y que éstos usen las tarjetas. Cada vez hay mejores promociones", sostuvo.