Los clubes anticipan la venta de los abonos de pileta, promociones y cuotas para tentar a los socios

La compra de abonos anticipados viene de la mano de un descuento del 20 por ciento, con la idea de que los asociados tengan la posibilidad de pagarlo en cuotas. "Tuvimos algunas promociones con bancos y actualmente lo estamos financiando nosotros", afirma el directivo. El plan está dando sus frutos, ya tienen unos 1.200 abonos vendidos.

La misma estrategia implementaron entidades más pequeñas. "Sacamos el abono en septiembre para que la gente lo pueda pagar en cinco cuotas", señala el presidente de Temperley, Héctor Santoli.

Para el dirigente del club de Ayacucho al 2100, la idea era arrimar facilidades al grupo familiar, "en un año difícil". El plan de pagos, dice, lo financia el mismo club. "Queremos que la gente se amine a meterse, ya que para quienes vienen atrasados con el pago de la cuota se hace complicado ponerse al día y pagar el abono de pileta", explica.

Los precios

De acuerdo al índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en septiembre la inflación fue de 3,5 por ciento; por lo cual los primeros nueve meses del año, los precios minoristas crecieron un 101,6 %. La comparación anual arroja una diferencia del 209 % entre septiembre del 2023 y el mismo mes de este año.

No obstante los abonos de verano de los clubes tuvieron un incremento menor. De acuerdo al relevamiento realizado por La Capital, las subas van del 100 al 150 por ciento. Los valores difieren de acuerdo a los servicios y, obviamente, el precio de las cuotas de los clubes.

Aún así, los aumentos no alcanzan a cubrir los incrementos que sufrieron los costos de mantenimiento de las piscinas que, según coinciden en los clubes, se triplicaron. "Los mil litros de cloro que pagábamos 35 mil pesos, ahora cuestan 94 mil, y depende del calor no nos alcanza para más de 14 días, la factura de la luz aumentó de 180 mil pesos a 480 mil. No podemos transferir esos precios a los abonos de pileta, así que los ahorros que teníamos para hacer obras los estamos usando para mantenernos porque tratamos que la gente esté adentro del club", señala Santoli.

La presidenta del club Universitario, Alejandrina Booth destaca que "los costos de mantenimiento del natatorio han tenido aumentos del 300 %" y destaca que el mismo camino siguieron las paritarias de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), "que de agosto a agosto acordaron aumentos del 270 %".

El valor del chapuzón

En Náutico Sportivo Avellaneda la temporada de verano arranca el 16 de noviembre y se extiende hasta el 16 de marzo. El abono por el período completo cuesta 240 mil pesos, que si pagan antes de fin de mes tienen un descuento del 20 por ciento.

Los socios de Universitario tienen que pagar 319 mil pesos para asistir este verano a alguno de las piscinas de la sede central (avenida del Huerto 1051), la quinta de zona sur ( Fernando Ruiz 3799) o el predio de zona noroeste (Bouchard 4800). El abono del grupo familiar cuesta 858 mil pesos y, en ambos casos, se ofrecen descuentos para socios con antigüedad mayor a cinco años.

Gimnasia y Esgrima abrirá sus piletas del parque Independencia y de Pueblo Esther el 16 de noviembre y seguirán habilitadas hasta fin de marzo. Para los socios activos, el abono cuesta $ 290.000. Los cadetes que formen parte de un plan familiar abonan $ 180.000. También hay promociones y cuotas con algunas tarjetas de crédito y descuentos por planes familiares.

Newells también abrió la inscripción a su temporada de verano. Los socios mayores de 18 años pagan $ 200.000 y los cadetes $ 165.000. Hay descuentos del 10 % por pago en efectivo o con tarjeta de débito y del 15 al 20 % para grupos familiares, de acuerdo a la cantidad de miembros.

En Temperley el verano comienza el 7 de diciembre y se extiende hasta el 7 de marzo. La temporada para una persona cuesta $ 210.000, dos personas pagan $ 415.500 y pagar 4 personas cuesta $712.500.

El club Rosarinos Estudiantil (Iriondo al 300) salió a ofrecer los abonos de pileta en la última semana de septiembre, con la posibilidad de que los socios los abonen en tres o cuatro cuotas. El precio individual es de 204.000, con descuentos para grupos familiares de viarios integrantes. Por ejemplo, las familias con cinco asociados pagan $ 813.000 por todo el verano. Quienes paguen el abono al contado tienen un descuento del 10 %.

Un verano abrumador

Lo cierto es que más allá de los valores, la inversión vale. De acuerdo al último informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comienzo de la temporada estival vendrá con mucho calor y escasas lluvias.

El reporte corresponde al trimestre octubre-noviembre-diciembre y destaca que las temperaturas serán superiores a la normal en el centro y norte del país. Y de esa zona tres provincias sufrirán aún más el impacto de Febo: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Además de altas temperaturas en estos territorios las precipitaciones serán también inferiores a lo normal.