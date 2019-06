Los candidatos a intendente debatieron con propuestas y también chicanas

Pablo Javkin (Frente Progresista), Roberto Sukerman (Juntos), Roy López Molina (Cambiemos) y Juan Monteverde (Ciudad Futura) son los candidatos a intendente de Rosario que esta noche participaron de un debate en el que expusieron sus propuestas para la ciudad y también se cruzaron con algunas chicanas. Los cuatro ejes temáticos sobre los que expusieron fueron transporte y vivienda; seguridad y control; agenda urgente, y Rosario 2030.

Poco antes de las 19, los cuatro postulantes empezaron a arribar a los estudios de Televisión Litoral. El primero en llegar fue Monteverde, quien después de saludar se dirigió a la sala de maquillaje. López Molina se acercó luego a saludarlo, y más tarde arribó Javkin, quien incluso se prestó a posar para las fotos junto al candidato de Ciudad Futura. El último en llegar a los estudios de El Tres fue Sukerman, acompañado por el candidato a gobernador del justicialismo, Omar Perotti, y Alejandra Rodenas.

Una hora antes del debate, los cuatro ya estaban preparados para dar comienzo. Puntualmente, a las 20, comenzó la televisación.

previa-debate09.jpg Foto: Héctor Rio / La Capital

20.04: Monteverde se presentó con nombre y apellido. "Nosotros fundamos un nuevo partido político para cambiar el mundo", dijo, al señalar que no van en busca de cargos.

20.05: Sukerman, como en su participación en el anterior debate, volvió a mostrar su número de celular. "Rosario debe estar inserta en un modelo provincial y nacional", sostuvo.

20.06: "Quiero gobernar mirándote a los ojos", dijo a su turno Javkin en su presentación, y prometió que "en Rosario la corrupción no entra".

20.07: López Molina prometió propuestas para combatir "algo que no conocíamos: la inseguridad de la droga y el narcotráfico".

20.14: Sukerman fue el primero en usar sus dos minutos para referirse al transporte. Mostró un gráfico donde mostraba el aumento del boleto y el descenso de la cantidad de pasajeros. "Lo primero que voy a hacer es bajar el precio del boleto", dijo, y afirmó que hay que mejorar el transporte para "vivir en una ciudad sustentable".

20.16: "Rosario necesita un plan de desarrollo", dijo Monteverde, que eligió enfocarse en el tema de la vivienda. Pidió: "Que la ciudad no nos expulse".

20.18: Roy López Molina dijo que el transporte "es uno de los grandes fracasos del socialismo" en la ciudad. Dijo que lo urgente es "fortalecer el sistema de troncales" y exigir que las empresas de transporte respeten los horarios. Y prometió impulsar el tren regional.

20.20: Javkin dijo que su plan de gobierno será: "Orden, orden y más orden". Sostuvo que implementará el trasbordo gratuito, las "paradas seguras" y afirmó: "El tren es fundamental, me alegra que nos podamos poner de acuerdo en esto".

juna monteverde.jpeg

20.22: en el minuto adicional individual, Sukerman dijo que "no se puede permitir la desigualdad" y que es necesario "un shock de obra pública en la ciudad. Monteverde volvió a referirse a "las últimas 500 hectáreas para urbanizar, que conseguimos preservar con lucha". Roy López Molina dijo que busca "ampliar la capacidad de la ciclovía" y dijo que "es importante terminar con las motos que circulan sin patente". Javkin dijo que "hay que completar la iluminación led en toda la ciudad" y dijo que se debe "llevar el programa de contenedores a toda la ciudad".

20.27: en los treinta segundos de cierre temático, Sukerman dijo que "no se cumple el pliego del transporte", Monteverde sostuvo que Ciudad Futura dijo que "son el único partido que cumple con las promesas de campaña", López Molina se refirió a la importancia del boleto estudiantil terciario y Javkin dijo que el BioBus va a recuperar líneas de transporte y mejorar actuales "sin relato y sin corrupción".

20.36: en el segundo eje temático, seguridad y control, Monteverde dijo que la seguridad es "el tema más mentido y manipulado de la política" y propuso atacar al narcotráfico "donde más les duele: por la ruta del dinero". López Molina sostuvo que "los que nos tenían que cuidar no lo hicieron. El resultado es una ciudad controlada por el narcotráfico". Javkin dijo que se necesitan "770 cámaras más para mejorar el centro de monitoreo" y aseveró: "Quiero a los cuerpos de control presentes y trabajando". Sukerman dijo que se "incumplen ordenanzas que están aprobadas" y dijo acerca de las videocámaras: "Casi no hay y casi nunca funcionan". Y manifestó: "Rosario renunció a la seguridad". Tanto Monteverde como Sukerman pusieron a Medellín como ejemplo.

20.46: "Todos dicen que la educación es fundamental pero nadie hace nada por la educación", afirmó Monteverde en su minuto adicional. López Molina dijo que las calles rosarinas son "caos y descontrol" y apuntó contra "las extorsiones de los cuidacoches". Javkin dijo que en Grandoli y Gutiérrez "se tumbaron los muros, se ganaron espacios publicos", y remató: "La vida va mejorando. La chicana y los ataques no le mejoran la vida a ningún vecino". Sukerman le apuntó a Javkin: "La seguridad no se trata de sentarse un ratito" con una reunión semanal.

roberto sukerman.jpeg

20.49: en el cierre del eje temático, Monteverde insistió en que Ciudad Futura no busca cargos sino "cambiar el futuro", y López Molina aseveró: "Soy el único de los cuatro candidatos que no le tiene miedo a las palabras seguridad, control y justicia".

21.01: el tercer eje temático fue denominado "agenda urgente", referido a las prioridades de los candidatos en caso de asumir. López Molina se comprometió a "cuidar y defender nuestra salud pública, y potenciarla", también propuso jardines públicos maternales como los que funcionan en capital santafesina, y sostuvo: "Hay 300 mil personas que sienten que el Estado se olvidó de ellos". Javkin tambien consideró que "sostener la salud pública" es uno de los temas urgentes de Rosario. Y sentenció: "Urgente es cuidar a los pibes" y que "sientan que alguien los contiene". Sukerman dijo que la agenda urgente "es enorme", remarcó que fue a la Justicia "para pedir que Mauricio Macri cumpla el programa de vacunaciones", y aseveró que "Rosario es la capital del desempleo", además de indicar la necesidad de "que haya más escuelas técnicas". Monteverde dijo: "Donde vemos una urgencia vamos y lo resolvemos; y no «cuando gane» o «cuado se intendente»". Remarcó que su primer decreto será "bajar el sueldo del intendente" y buscar "un poder distinto".

21.10: López Molina en su segunda intervención sobre agenda urgente sostuvo que "la Municipalidad está fundida". Javkin dijo que "urgente es el trabajo" y "preparar a los chicos para los empleos del futuro". Sukerman señaló que la promesa de jardines maternales "fue una promesa que no cumplieron nunca" y dijo que "hay que sacarle el pie de encima al pequeño comerciante y al pequeño industrial". Monteverde propuso: "Si todos estamos de acuerdo, implementar la figura del referéndum revocatorio en Rosario" para que la gente vote para decidir si en dos años el intendente continúa en su cargo.

pablo javkin.jpeg

21.15: en el cierre del tópico, López Molina dijo que Sukerman propone bajar el Drei pero en el Concejo su sector pide un aumento. "Estoy preparado para unir", indicó Javkin. Sukerman se comprometió con Monteverde a acompañar un proyecto de revocatoria de mandato. "El que no cambia todo no cambia nada", concluyó el candidato de Ciudad Futura, haciendo uso de una letra de una canción de Alfredo Zitarrosa.

21.26: el último tema de debate fue Rosario 2030, para pensar la ciudad a futuro. Javkin indicó que la Rosario de mañana debe ser "una ciudad más segura y con más respeto", y dijo que se debe ir en busca de "la Rosario del conocimiento", además de que "debe ser verde, sustentable, con transportes alternativos". Sukerman citó al Papa Francisco al proponer "una cultura del encuentro para recuperar el tejido social", y afirmó que "Rosario 2030 debe ser la Rosario de 2023, tenemos que soñar que haya barrios que se puedan disfrutar". Monteverde habló sobre el origen de Ciudad Futura: "Ese es justamente el nombre de nuestro partido, para eso nacimos", señaló, y dijo que "la política está para equiparar las desigualdades. Por eso tenemos que soñar en grande y sacar las imágenes de ese futuro para encarar las transformaciones del presente". López Molina aseveró que "nuestra ciudad debe ser reconocida por su innovación, creatividad y potencial de su gente", y sostuvo: "Vamos a acompañar a nuestros emprendedores".

21.36: en el minuto adicional, Javkin precisó que "la obra de los Bajos del Saladillo tiene que ser una prioridad para todos", y que "invertir en el sur va a ser más justa a la ciudad". Sukerman planteó que "el sur también existe" y prometió para toda la ciudad "un polideportivo donde no lo haya" y mejorar las instalaciones de los que están en funcionamiento. Monteverde manifestó: "Nosotros hacemos que el futuro llegue antes" con las luchas que lleva adelante su partido. López Molina dijo que "el Municipio es ineficiente" y ejemplificó con un pedido de un vecino que "hace veinte años está reclamando que extraigan un árbol".

21.39: en los treinta segundos adicionales, Javkin sostuvo que "el futuro se construye con constancia" y que "jamás se debe defender a un corrupto". Sukerman llamó "a soñar juntos porque es la única forma de sacar a Rosario adelante", y llamó a votar al peronismo en la provincia y la Nación. Monteverde dijo que la Rosario del futuro "necesita valentía" y López Molina acusó al socialismo de transformar "al Imusa en una cueva".

roy lopez molina.jpeg

21.52: en la exposición final de dos minutos, Sukerman dijo que "Rosario está buscando un nuevo liderazgo, que debe ser colectivo" e insistió en "trabajar en conjunto con la provincia y la Nación". Sostuvo además que el socialismo "hizo cosas que están bien y que vamos a profundizar" pero que "hay muchas cosas que están mal". Le ofreció a Miguel Angel Cappiello que sea su secretario de Salud y cerró con una cita musical: "En esta ciudad de pobres corazones, yo vengo a ofrecer mi corazón". López Molina dijo que "Pablo Javkin es el gran caballo de Troya" del socialismo: "Son más balaceras, son más bunkers, es más narcotráfico". Y añadió que "hace diez años" que se prepara para ser intendente. Monteverde afirmó que "hay otra manera de hacer las cosas, no tenemos que votar siempre al menos malo". Y manifestó: "Somos rebeldes para decirle no a lo que no queremos pero somos competentes para decirle sí a lo que queremos". Javkin enumeró a un obrero de la construcción, una maestra, un estudiante, entre otros: "Para ellos voy a gobernar", dijo, y manifestó que no tiene "jefes políticos". Aseveró que va "a buscar a los mejores hombres y las mejores mujeres", y mostró tres grullas de origami que llevó para obsequiarles a los demás postulantes: "Son sinónimo de esperanza y unión".