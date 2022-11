Los cambios en la forma de aprobar el secundario dispararon la polémica

Los cambios en la forma de aprobar las materias del secundario y la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre para todos los chicos (se lleven materias o no) disparó la polémica entre el Ministerio de Educación , que anunció ayer las medidas , y los gremios que aglutinan a los docentes de escuelas públicas y privadas. A esto se sumó la confusión de los padres que no entienden qué tienen que hacer con sus hijos.

Es que tradicionalmente las clases terminaban a fin de noviembre o principios de diciembre y los chicos que tenían que asistir en el último mes del año lo hacían porque debían rendir materias que adeudaban . Sin embargo, en una circular que emitió ayer Educación provincial, se exige que todos los alumnos (tengan materias desaprobadas o no) deberán ir a la escuela hasta el 23 de diciembre para participar en “actividades de cierre de ciclo lectivo con formatos alternativos, como taller, seminario, socialización de trabajos realizados, nuevos acuerdos y ruedas de convivencia, propuestas aportadas por el Plan Nacional de Lectura y boletines pedagógicos ESI, entre otras”, dice explícitamente el comunicado.

Estos suscitó resquemores en los gremios docentes: el sindicato de los maestros de escuelas públicas (Amsafé) rechazó de plano la propuesta, en tanto que Martín Lucero, represente de los docentes de colegios privados (Sadop) disparó a través de las redes frases como “el Ministerio de Educación de Santa Fe decidió destruir la escuela secundaria”.

Cuestionamientos

Lucero cuestionó que los alumnos ya no tengan que rendir exámenes, sino que, según las nuevas directivas ministeriales, ahora “deben presentar un trabajo integrador para aprobar varias materias, y que además lo logran si solamente tienen un 25 por ciento del contenido correcto. Antes rendíamos un examen por materia y con un tribunal, ahora se deja la vara muy baja”.

Mientas tanto, los chicos que sí aprobaron deben ir a la escuela hasta dos días antes de Navidad para “talleres que nadie sabe cómo van a ser”.

“Sería bueno saber cómo el Ministerio le va a explicar a una familia que su hija ya aprobó y alcanzó los contenidos, pero tiene que ir hasta el 23 de diciembre para hacer ronda de palabras”, acotó el sindicalista, quien subrayó que todavía falta que el Ministerio indique cuándo terminarán las clases en la primaria.

A su vez, Amsafé Rosario lanzó un comunicado ayer rechazando la circular y manifestando su oposición a que desde la cartera educativa se “imponga la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre desconociendo la importancia de esta etapa de recuperación y exámenes a los que se encontrarán abocados los docentes”, subrayaron.

El gremio expresó que, “de ninguna manera las escuelas podrán establecer jornadas paralelas de recuperación mientras se sostienen los pretendidos talleres para quienes no tengan que recuperar espacios curriculares”.

“Desde Amsafé Rosario defendemos la total autonomía de las escuelas para organizar y llevar adelante las actividades necesarias para cerrar de la mejor manera el ciclo lectivo”, subrayaron en el sindicato.

Ambos gremios señalaron la “estrategia velada del Ministerio para avanzar en una total flexibilización de la evaluación y la promoción planteando agrupar (en los llamados trayectos) y evaluar de forma integrada una currícula organizada, planificada y desarrollada por disciplinas”.

Tanto Sadop como Amsafé coincidieron en la necesidad de discutir “a fondo” la reforma de la escuela secundaria y rever las formas de evaluación y de aprobación de los chicos, “pero no de un modo unilateral y sin consultar ni escuchar a los docentes que están día a día en el aula”.

Qué dice el comunicado

La última circular indica que los estudiantes que tienen una “trayectoria sostenida”, es decir que aprobaron los aprendizajes requeridos, asistirán a “actividades de cierre de ciclo lectivo con formatos alternativos, como taller, seminario, socialización de trabajos realizados, nuevos acuerdos y ruedas de convivencia, propuestas aportadas por el Plan Nacional de Lectura y boletines pedagógicos ESI, entre otras”, hasta el 23 de diciembre.

En tanto, quienes tuvieron una “trayectoria intermitente, de baja intensidad y/o nula”, es decir que no alcanzaron los objetivos de aprendizaje, tendrán que recuperar contenidos para aprobar.

Y si en diciembre no alcanzaron los objetivos de aprendizaje deberán asistir a clases en horario habitual desde el 6 al 23 de febrero del año entrante. “Al término de esta última instancia, se decidirá la aprobación o no de cada espacio o trayecto curricular y se definirá la promoción o no del estudiante al curso siguiente”, aclara la misiva enviada por el Ministerio provincial a todas las escuelas en medio de mucho desconcierto.