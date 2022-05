"Lo podrían haber matado": el crudo testimonio de la mamá del chico atacado en un partido de la Rosarina

Este martes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Cecilia -la mamá del chico comunicó la novedad que su hijo estaba bien y que había recibido el alta. "Ahora hay que esperar a que se le desinflame la cara para que lo vea el cirujano maxilofacial para ver cuando lo operan. Tiene una fractura en el pómulo", comentó todavía con un dejo de angustia en su voz.

Cecilia dijo desconocer cuánto tiempo le va a demandar la recuperación a su hijo, pero contó que la médica que lo atendió le había indicado que será "bastante tiempo" y destacó que, por ejemplo, el chico debe comer cosas blandas durante algunas semanas.

"Pude hablar con él pero hay muchas cosas que están en blanco por el golpe que le fracturó el pómulo. En realidad quedó mareado. Yo vi cuando le pegaron un golpe en la cara. No puedo entender tanto ensañamiento, porque no era un partido donde se estuvieran peleando todo el partido y que teníamos que fijarnos que no pasara nada cuando terminara. En una jugada un compañero de mi hijo va a trabar con el de Unión Americana y el de Unión le tira piñas y el otro reacciona. Pero la pelea se corta. De pronto entran los padres y empiezan a correr a los chicos de María Reina. En el video se ve como uno de remera blanca que empieza a pegarle a los chicos. A mi hijo le pega uno de remera blanca. Yo lo veo cuando le pega, pero mi hijo no lo ve. No lo puedo identificar porque en el momento estaba tan nerviosa gritando que sacaran a los chicos", recordó los detalles de esa batalla campal que duró apenas minutos, pero que ella dijo que parecieron "una eternidad".

"Entré a la cancha, agarré a mi hijo y lo entré al vestuario. Había otro chico golpeado y me decía que no podía mover las piernas. Fue una locura todo eso. Ningún dirigente de Unión Americana hizo nada, se me reían en la cara. Cuando llegamos al sanatorio me dijeron que Milton tenía una fractura de cráneo y quebrado el pómulo y que lo tenían que dejar internado en terapia. No sé qué hubiera pasado si el golpe hubiera sido un poco más arriba. Tiene chichones en la cabeza, son todos chicos como para que entraran e hicieran eso. No era un partido para que pasara eso.

"Milton hace fútbol desde los 6 años y no sé si va a querer seguir jugando. Qué garantías tenemos de que no vuelva a pasar lo mismo. Si ahora el club paga una multa y todo sigue igual. A mi hijo lo podrían haber matado con las patadas que le dieron en la cabeza y nadie se hace responsable", remató la mamá de Milton.