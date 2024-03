Lluvias imparables: Defensa Civil controla de cerca los arroyos Ludueña y Saladillo

La crecida hace que por estas horas la cascada del arroyo Saladillo no se perciba.

Mientras tanto, la gran cantidad de agua que cayó no escurre en muchos barrios del sur y oeste de la ciudad , sobre todo en asentamientos irregulares donde no hay sistemas de drenajes formales. Allí, a lo largo de este viernes, se llevaban adelante operativos de drenaje con bombas, ya que incluso el agua había ingresado a los domicilios.

Una cuenca más lenta

"Son dos cuencas importantes que no dejamos de mirar, pero que tienen diferente comportamiento", explicó a La Capital el responsable de Defensa Civil quien sostuvo que, "aunque estén por debajo del nivel de alerta, hay que estar atentos en ambos casos porque queda mucha agua por venir de los campos y lluvias que están anunciadas de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional".

Saladillo video Marcelo Bustamanta /La Capital

"Las lluvias más fuertes fueron en el Saladillo que, además, a diferencia del Ludueña que reacciona y crece rápidamente, tiene una cuenca más grande en la que el agua tarda muchas horas más en llegar a Rosario", detalló Ratner sobre el comportamiento de ambos cursos de agua, y agregó: "Por eso, sobre todo al Saladillo vamos a seguir mirándolo de cerca más tiempo".

En cuanto a los sectores urbanizados sobre la zona del río, como el Mangrullo, al sur de Rosario, Defensa Civil despejó toda posibilidad de crecida del Paraná que los afecte y explicó que "más allá de las intensas lluvias, el río está bajo y no hay riesgo de crecida".

Bombeo en los barrios

No obstante, hubo barrios e incluso viviendas con agua en algunos de los asentamientos del sur y el oeste de la ciudad donde durante este viernes Defensa Civil tuvo que trabajar con bombas extractoras.

Saladillo.mp4

En ese punto, Ratner detalló: "Son zonas bajas puntuales sin drenaje, por lo que estamos retirando el agua con bombas".

En esos casos, el agua dejó calles y pasillos inundados, en la mayoría de los casos de tierra, e ingresó a los domicilios de las familias.

"No es riesgo, pero el agua hay que sacarla si no, no escurre", apuntó el responsable de Defensa Civil antes de puntualizar que esas tareas se están realizando en el extremo oeste de la ciudad, en la zona de Avellaneda y Uriburu y, al sur, en el sector de Tío Rolo.