Llegó el ministro de Seguridad y Javkin le exigió resultados

Tal como anticipó La Capital, el titular de la cartera de seguridad estuvo de paso por la ciudad para conocer el destacamento Nº 7 de zona norte, concurrir a las instalaciones de Prefectura Naval y hacer una visita relámpago a los operativos en barrio Ludueña.

Allí en colectora de Circunvalación y Newbery donde funciona el flamante cuartel de gendarmes con capacidad para 112 plazas, se topó con la prensa local, pero también con representantes de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inseguridad.

“Nos comprometimos a un montón de cosas y se cumplieron todas. Es un trabajo muy fino, delicado y participan las tres fuerzas federales y la policía de la provincia. Entendemos que no se puede hacer esto si no nos metemos en el territorio. Estamos hablando de 3.500 efectivos, solo con las fuerzas federales hemos hecho 1.900 procedimientos y hubo 1.700 detenidos”, destacó Fernández.

Pero la prensa le recordó al ministro que la ciudad padece un récord lacerante de homicidios en lo que va del año (unos 270).

“No sucede con la población civil. Es una cuestión entre bandas y Santa Fe hace 20 años que padece esta situación, por eso trabajamos fuerte en los barrios y lo seguiremos haciendo. No quieran achacárselo al gobierno federal porque la provincia de Santa Fe tendría que haberlo resuelto sin las fuerzas federales”, dijo para enumerar los operativos en Las Flores o en Ludueña, “con operaciones de saturación, con la Policía de Santa Fe”. Luego añadió: “Estamos trabajando en todos los lugares. Eso tiene que ver con peleas entre grupos antagónicos”.

Según datos oficiales, en Rosario hay 708 efectivos de Prefectura, 146 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), 2.357 de Gendarmería y 238 de la Policía Federal. “Hubo 51,6 kilos de cocaína secuestrada y más de 300 kilos de marihuana, 341 detenidos por parte de Prefectura, 24 por parte de la PSA y 463 de Gendarmería y 47 por parte de la Policía Federal”, puntualizó.

Familiares presentes

Hasta zona norte acudieron referentes de familiares de ciudadanos asesinados en hechos de violencia extrema. Tras un breve intercambio con el ministro, los asistentes postearon en Twitter: “Representantes de Familiares y Víctimas de la Inseguridad Rosario fuimos a solicitarle al ministro de Seguridad nacional que nos ayude. Pero no sirve si no se escucha, nos gustaría que venga con nosotros a caminar los barrios de la periferia y escuche la otra realidad”.

Una de las presentes fue Ester Iunissi, hermana de Fabián (asesinado en Echesortu en enero del año pasado). “Nos vamos muy disconformes, vive en una burbuja y no sabe realmente lo que está pasando en Rosario. Aunque diga que tiene todo controlado, la seguridad de Gendarmería no se ve en los barrios, no se nota su presencia. Y si fuera como el ministro dice, estas banderas no estarían acá. Yo tampoco estaría acá, ni todos los familiares de víctimas estaríamos peleando como lo estamos haciendo para lograr una solución para la ciudad”, dijo a la hora de marcar una diferencia entre las víctimas inocentes, ajenas a las disputas territoriales de bandas.

Antes de este encuentro con este colectivo de familiares, Fernández afirmó que no tenía la obligación de colaborar con el intendente Javkin, sino “con la provincia en toda la tarea en cada uno de los barrios. Si el intendente tiene vocación de participar con nosotros sabe cómo ubicarnos. No me llama nunca, no recuerdo cuándo fue la última vez que hablé. No tengo previsto reunirme con él, tenemos muchas cosas por ver tanto de Gendarmería, como de Prefectura”.

Línea abierta

“Que el ministro Fernández venga a la ciudad me parece perfecto. Todas las semanas nos reunimos con las fuerzas federales. Si él necesita hablar conmigo, con todo gusto. Si el ministro necesita que lo llame, lo llamo. Si él quiere, me llama. No tengo un vínculo de amistad, tengo un vínculo de exigencia”, aseguró Javkin por su parte, para agregar: “Necesitamos resultados porque esta ciudad es víctima de esta porquería (en referencia a la droga) al igual que de las armas. Acá no se fabrica ninguna de ambas, pero llegan por su ubicación logística y generan muertes”.

Call center carcelario

El jefe comunal rescató el trabajo conjunto con las fuerzas federales en una mesa de planificación territorial. “Hay que dejar de hablar de Rosario como un enclave en todo el país, no merecemos ese trato. Necesitamos que haya menos homicidios en la ciudad”, dijo para indicar que donde hubo resultados positivos debería focalizarse el trabajo de personal, recursos, logística e inteligencia.

Y una vez más volvió a la problemática de la violencia que se organiza y digita en las cárceles y estalla en las calles rosarinas. “Como intendente no puedo meterme en las cárceles. No tengo amistad con el ministro Fernández para llamarlo todas las semanas; si quiere lo llamo, no tengo problemas en hacerlo”.

En otro orden, el intendente trazó una diferencia entre calidad y números de efectivos. “Por primera vez vamos a tener gente viviendo en la ciudad. La importancia del destacamento no es la obra física, sino el hecho de que las fuerzas federales vivan en Rosario y conozcan el terreno”, destacó.

En cuanto a los dichos del ministro Fernández, el jefe municipal rosarino insistió: “Lo importante son los resultados, que las fuerzas federales estén y nos cuiden”.

Luego hizo una consideración sobre el perfil del titular de la cartera de seguridad. “La polémica es el estilo del ministro, yo no lo tengo que llamar, hace meses le hemos puesto el lugar a disposición para el destacamento de Gendarmería (en relación a la cesión de terrenos en zona norte); iba a estar para abril y ahora estamos en diciembre”, recordó. La firma de cesión del predio concretó el 2 de noviembre de 2021.

Javkin hizo hincapié en las víctimas de la violencia digitada desde las unidades de detención. “El (por Aníbal Fernández) puede exigirle al Ministerio de Justicia que intervenga en los penales, que no les lleguen las armas o las drogas que venden”, puntualizó.

Cuando se alejaron los micrófonos, el ministro y la plana mayor de las fuerzas federales fueron a supervisar el operativo desplegado en barrio Ludueña, donde Fernández interactuó con agentes.