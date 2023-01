Línea Q suspendida: "Los rusos usaron a los rosarinos como conejillos de indias"

Por el impacto del calor en las baterías de los trolebuses, se suspendió el servicio de la línea Q y evaluarán su regreso recién cuando comiencen las clases en el Centro Universitario de Rosario. Mariano Antenore, de la ONG Amigos del Riel, afirmó que los coches comprados en Rusia en 2017 “no tienen la calidad esperada” y evaluó que los fabricantes " usaron a los rosarinos como conejillos de indias ". En ese marco, consideró que no hubo responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en aquella operación. "El problema tuvo que ver con el vendedor de las unidades, no con el comprador", dijo.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el referente de Amigos del Río agregó: “Esto se intensificó en las últimas dos temporadas y ahora lamentablemente se adoptó esta medida. La técnica no acompaña las necesidades de movilidad de la población. Esto se dio en la mayor fábrica de trolebuses del mundo, que ya era privada. La empresa rusa expresó en su presentación que iba a ajustarse a todos y cada uno de los términos de referencia que se pedían en el pliego de licitación. Las autoridades locales lo evaluaron y establecieron que estaba todo en orden y lo adjudicaron”, remarcó Antenore.

En ese sentido, deslindó responsabilidad de los funcionarios involucrados en el proceso que derivó en la compra de esos trolebuses. “Saco de toda duda a la honestidad y buena intención de las personas que viajaron a Rusia como fue la ex secretaria de Movilidad Mónica Alvarado, el ex concejal Carlos Comi, también se mencionó a la ex intendenta Mónica Fein y el ex gobernador Miguel Lifschitz. Todos entusiastas impulsores de los trolebuses”.

“Nadie comprará algo con la mala intención de que falle. Lamentablemente, como suele ocurrir a cada uno de nosotros cuando compramos un electrodoméstico, por ejemplo, en este caso el producto llegó fallado”, añadió.

Antenore también dijo que “la fabricante quebró al poco tiempo. La misma compañía ya se había demorado en la entrega de los vehículos y tenía el punitivo de entregar dos vehículos que nunca entregó. Las herramientas legales que tenía el municipio de Rosario no alcanzaban como para poder demandar en tiempo y forma a una empresa que estaba con una quiebra fraudulenta y las cosas se dieron de esta manera”.

“Esto no fue un error de cálculo, porque los rusos manifestaron que los coches estaban preparados para circular en estas condiciones. No fue una falla por parte de los funcionarios que elaboraron los términos de referencias para el pliego licitatorio. Los rusos creyeron que podían ofrecer un vehículo que se iba a adaptar a las calles, por ser piadosos. Usaron a los rosarinos como conejillos de indias. Sabemos que vehículos similares fallaron en otros lugares de Rusia. Lamentablemente, el problema tiene más que ver con el vendedor que con el comprador”, subrayó.

Alternativas a la línea Q

Por ahora, y para paliar la emergencia de los usuarios de la línea Q, la Municipalidad reforzará con más unidades la línea 127, que realiza un recorrido idéntico hacia el sudoeste, continuando luego sobre Mendoza/3 de Febrero hacia el centro, y en sentido hacia la Ciudad Universitaria con la línea K. Teniendo en cuenta además el receso universitario y que, además, que pueden hacer uso del Boleto por Hora que permite el trasbordo gratuito.

Recorridos

Actualmente, funcionan 2 líneas con recorridos similares y complementarios que son opciones para la movilidad de las y los usuarios de la línea Q. Por una parte, hace el mismo recorrido de la línea K con un trazado común de 11,4 km, desde Francia y Mendoza, hasta la Ciudad Universitaria. Y con la línea 127 comparte similar recorrido sobre Francia y Mendoza hasta el CMD Sudoeste.

Línea 127

Ida: Desde B. y Ordóñez y Av. Ov. Lagos, por Ov. Lagos, Colectora Juan Pablo II, Av. Francia, Av. Arijón, Crespo, H. de la Quintana, Av. Francia, Mendoza, Moreno, San Lorenzo hasta Laprida.

Vuelta: Desde San Lorenzo y Laprida, por Laprida, 3 de Febrero, Av. Francia, Av. Nuestra Señora del Rosario, Crespo, Av. Arijón, Av. Ov. Lagos, Colectora José M. Rosa, Curapaligüe, B. y Ordóñez hasta Av. Ov. Lagos.

Línea K

Ida: Desde Wilde y Mendoza, por Mendoza, Alem, Cerrito, hasta Necochea.

Vuelta: Desde Necochea y Cerrito, por Necochea, 3 de Febrero, 1º de Mayo, San Juan, (desvió: San Juan, Laprida, 3 de Febrero, Mitre, San Juan a su recorrido) Mendoza hasta Wilde.

En relación con el desvío en calle San Juan, en la línea K algunos de los servicios que circulan por calle Mendoza no llegan a la Ciudad Universitaria, por lo que las y los pasajeros deben descender en Mendoza y Presidente Roca y ascender a una unidad autónoma de la línea K que completa el recorrido. Todas las unidades cuentan con identificación del punto de término del recorrido, ya sea Mendoza y Corrientes o Ciudad Universitaria.