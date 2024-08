Las marcas del terrorismo, desde Rosario hasta Nueva York

Fue el 31 de Octubre de 2017, hablamos a la mañana y lleno de felicidad me dice… “Nos vamos a bicicletear por el Central Park”…

Eran las 15:05hs, el sol y el viento pegaba en sus rostros extasiados de felicidad…de repente al grito de Al·lahu-àkbar… oscuridad plena…

Para ellos y para nosotros…

Todo se derrumbó, sueños, alegría, proyectos. Ves pasar tu vida en un instante sin entender cómo puede cambiar en segundos.

Y tuvimos que poder arreglarnos sin él mucho más que una semana…

Sayfullo Saipov, un ser despreciable, Uzbeco, “Soldado del califato”, como él mismo se nombró ante la corte, pasará toda su vida en una celda. Y decimos “se hizo justicia”, pero ¿Qué es la justicia? ¿Se pudo evitar? ¿Hay más culpables? Cuantos interrogantes sin resolver.

El terrorismo, cobarde, intolerante e ignorante; en este caso, se llevó 8 vidas. Anne Laure, Ariel, Alejandro, Diego, Hernán, Hernán, Nicholas y Darren. Y muchos heridos.

Los actos de terrorismo dejan marcas para toda la vida y no solo en los que quedamos, sino en las futuras generaciones. Es una marca indeleble.

Muchas veces me pregunto… ¿Cuál es la manera de prevenir, de evitar o desaparecer el terrorismo? No tengo las respuestas. Pero sí hay un paso a dar, y es de parte de los Estados. Las víctimas, sobrevivientes y principalmente familiares estamos invisibilizadas. Familias totalmente destruidas, emocional y económicamente y no hay una ley que ampare. Invito a Estados y Organizaciones a rever este tema, a dar un primer paso. A luchar por un mundo mejor, de paz y más amoroso, fuera de intereses políticos y económicos. A brindar el espacio para que las voces de las víctimas, sobrevivientes y familiares se amplifiquen, sean escuchadas, sus derechos humanos respetados; recorra en la memoria de todos y persista la búsqueda de la verdad y la justicia. Que el amor venza al odio.

Vera Dargoltz es la esposa del rosarino Hernan Ferruchi, uno de los cinco rosarinos asesinados el 31 de octubre de 2017 en la ciudad de Nueva York. Comparte sus palabras invitada por el Congreso Judío Latinoamericano en el marco del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.