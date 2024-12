La tragedia de Monticas y una herida que no termina de cerrar: "Es un fallo vergonzoso"

Autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias recibieron con dolor y desesperanza la resolución judicial por el accidente ocurrido el 24 de febrero de 2017 sobre ruta 33, cuando dos colectivos de una empresa interurbana chocaron de frente causando la muerte de 13 personas. Tras casi 8 años las partes acordaron la suspensión del juicio y la firma de una probation, y con ello se cerró el caso. Sin embargo, quedaron voces que cuestionaron la decisión al considerar que se consagró la impunidad y que no hubo justicia para las víctimas.

En una tórrida jornada de calor extremo, dos colectivos de la firma Monticas chocaron de frente a la altura del kilómetro 779 de la ruta 33. Fue un hecho considerado de altísimo impacto en materia de siniestros viales en Santa Fe a punto tal que, meses después de los sucedido, el gobierno provincial decretó la caducidad de la operatoria a esta firma. El próximo 24 de febrero se cumplirán 8 años de este hecho, que no solo dejó las 13 muertes, sino más de una treintena de heridos. Muchos eran estudiantes de Agrarias de la UNR.

Prueba en la mira

La hipótesis que llevó a este camino fue impulsada por la propia Fiscalía, que entendió que las pericias sobre el reventón del neumático delantero izquierdo de unos de los micros (el interno 145) que habría causado el choque fatal no tendrían la contundencia probatoria suficiente para ir a juicio y determinar fehacientemente sus desperfectos o vicios. Allí se planteó que con pruebas no tan robustas, una audiencia oral y pública podría derivar en la absolución de todos los acusados. Eso motivó un primer borrador que, si bien no prosperó, fue la base para la actual resolución.