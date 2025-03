La Isla de los Inventos se amplía 4 mil metros cuadrados hacia el norte

Floresta encantada

La transformación de este emblemático espacio no se limita a su estructura física. Se incluirán en la reforma juegos ópticos y sonoros, catalejos, zorritas y una floresta encantada. Se crearán zonas de descanso y espacios para espectáculos ubicadas de manera estratégica para que todas las personas puedan hacer uso.

Más en detalles a partir de las vacaciones de invierno, los asistentes se encontrarán en esta nueva franja zorritas a pedal, señalética ferroviaria, instalaciones sensoriales, fuentes de agua, bancos con escenas narrativas, biblioteca en vagones, jardín de mariposas, catalejos, escenario para actividades culturales. Y un nuevo portal de ingreso desde calle Presidente Roca. Todo fue creado y construido por los equipos municipales.

islainventos.jpg

Los anuncios del miércoles pasado se hicieron con las obras del perímetro en marcha, para luego montar la cobertura y están en los talleres los nuevos dispositivos en plena fabricación. “Aunque ahora a muchos les parezca mal (invertir en Cultura), nosotros en eso somos bien caprichosos y creemos todo lo contrario”, remarcó Javkin. La duplicación del espacio ganado en la zona de Wheelwright al 1400, la Isla de los Inventos se prepara para crecer y transformarse como parte de las celebraciones por el Tricentenario de Rosario, un espacio que suma 4 mil metros cuadrados, linderos a la antigua Estación de Trenes Rosario Central, actual Centro Municipal Distrito Centro Antonio Berni.

No fue magia en la Isla de los Inventos

El secretario de Cultura del municipio, Federico Valentini se sumó a la arenga del jefe comunal. "Es una decisión política que se sostiene, se defiende y se construye todos los días. En un país donde muchos bajan la persiana, Rosario invierte. Y lo hace en lo que creemos: en cultura, en infancia, en espacio público, en comunidad. La ampliación de la Isla no es solo una obra. Es una señal. Una confirmación de que el Estado, cuando trabaja con convicción, puede transformar", enfatizó.

Y en relación a la incorporación de la noche al espacio lúdico, agregó: "El derecho a habitar la ciudad no tiene hora. Queremos que Rosario viva su espacio público de día, de tarde y de noche, con seguridad, con cultura y con alegría. La Isla crece. Y con ella crece Rosario".

islainventos1.pg.jpg

La Chiqui, orgullosa

"Hablo en nombre de los que hicieron el Tríptico, los que lo mantuvieron y ahora los que lo amplían y reconocen la contundencia que ha sido para esta ciudad las políticas públicas de infancias, que el niño sea visibilizado. Me pone terriblemente orgullosa ser de la ciudad donde lo público le dijo sí a la niñez, entre chicos y grandes, porque el niño solo no puede nada", expresó la ex secretaria de Cultura y ex ministra del área “Chiqui” González.

El alma mater del Tríptico de la Infancia resaltó que "en la era del ambientalismo integral, donde el paisaje es muy necesario, el espacio público debe renovarse, porque la ciudadanía de niños y grandes depende de su relación con la naturaleza. Lo que está haciendo la Municipalidad de Rosario es dar tiempo y calidad de vida a la familia rosarina y a todos sin preguntar quién es. Eso es algo maravilloso, cuando todo dice lo contrario", sostuvo.

González enfatizó el impacto que estos espacios han tenido en la comunidad a lo largo de los años: "Estos lugares tienen 30, 25 años y han demostrado que toda la comunidad de Rosario los ha seguido siempre. Aquí la gente hace picnic, se siente segura con sus hijos y encuentra juegos que abren la imaginación y la poesía. Nadie pide computadoras, nadie se encierra en las pantallas".

islainventos3.jpg

Trenes a bibliotecas

La ex funcionaria se mostró muy interiorizada sobre los nuevos proyectos. En ese sentido, precisó: "El intendente está presentando un nuevo espacio al aire libre. Los antiguos trenes van a transformarse en bibliotecas y lugares de juego, y la Isla abrirá por la noche para la celebración en las noches de verano. Habrá más juegos de movimiento, de palabras, y una casa para acciones solidarias donde los jóvenes podrán inscribirse en grupos de 30 para realizar campañas en toda la ciudad. Con la expansión de la Isla, se expande el Tríptico".

Finalmente, González reafirmó la importancia de preservar el derecho al juego y al espacio público en un contexto crítico. "Es impresionante que un niño tenga la posibilidad de ver otro tipo de juego. No estoy en contra de nada, pero quiero que no desaparezca el juego libre, el juego en el espacio público. La lucha por lo público es algo que hay que mantener ahora, porque es un momento crítico. Si el chico pierde la vereda, la plaza, reduce enormemente su ciudadanía".