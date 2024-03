La Intersindical Rosario tampoco quiere militarizar las calles y pide mayor compromiso estatal

Violencia en Rosario y fake news: en un programa citaron a un diputado que no existe

Además, desde la intersindical pidieron ser parte de la construcción y discusión de las políticas públicas en seguridad. "Queremos que les pregunten a los trabajadores y trabajadoras para saber de qué manera consideran que van a ser mejor cuidados en el camino a su trabajo, en el trabajo y en el regreso a su casa, ya que no se debería perder de eje que las cuatro personas que asesinaron eran laburantes", puntualizó el dirigente.

"Hay mucha incertiumbre de compañeras y compañeros a la hora de salir a la calle a trabajar, por eso consideramos que se deben articular todo tipo de acciones para que el hecho de salir a trabajar no signifique perder la vida como ha pasado con estás personas (los dos taxistas, el colectivero y el playero del surtidor)", alertó la titular del gremio bancario en Rosario, Analía Ratner.

En su comunicado, la Intersindical Rosario por la Paz aseguró que esta situación de violencia que padece Rosario no se combate con militarización sino con el desarrollo de políticas públicas, mayor presencia del Estado y estrategias de inclusión social.

No a la militarización

En tal sentido, Lucero sintetizó: "Si aceptamos que el Ejército tiene que tener funciones operativas estaríamos asumiendo que las fuerzas de seguridad pública no están funcionando o ya no sirven, ya que las Fuerzas Armadas están pensadas para defender el territorio nacional y no el interior del país, cosa que para ello hay otros mecanismos que deben articularse de manera óptima".

"La crisis económica y el ajuste a los trabajadores y trabajadoras sólo genera condiciones de exclusión y marginalidad que agravan un escenario de recrudecimiento de la violencia en Rosario", sentenció la intersindical.

En este marco, desde la Intersindical solicitaron la actuación inmediata de las autoridades ante los avances de quienes instalaron el miedo en nuestra ciudad actuando con la firmeza que requiere el momento dentro del marco del respetor de las normas legales vigentes y el respeto por los derechos humanos.

Es por esa razon que se declararon en alerta y movilización y llamaron a la participación de toda la ciudadanía en su conjunto, con todas las organizaciones de la sociedad civil, sin banderas políticas, partidarias ni sectoriales bajo la consigna "Rosario por la paz".

También exigieron la presencia de los Estados nacional, provincial y municipal para que garanticen la integridad, seguridad y la vida de todos los trabajadores y trabajadoras de Rosario. "Hay que segur trabajando en la construcción de una gran movilización ciudadana que integre todos los reclamos de la ciudadanía y del movimiento obrero detrás de la consigna Rosario quiere vivir en Paz", concluyó el colectivo Intersindical Rosario por la Paz.