La increíble historia del enamorado que se va a Venezuela en plena crisis

Daniel Salinas va en contra de la corriente: en medio de la crisis política y social que vive en Venezuela , decidió irse a Caracas. La razón de semejante decisión es una mujer. Daniel se enamoró a distancia de Glendy Ferreira , una venezolana que conoció por compartir las mismas creencias religiosas. No se vieron nunca, pero ya tienen fecha de casamiento.

Por otro lado, este hombre de 53 años siempre fue creyente, aunque nunca había sido practicante, pero la enfermedad lo acercó más a la fe. "A mí nunca me cerró el Dios cristiano, no me cerraba la Iglesia. Por eso empecé a buscar cosas por internet", recuerda.