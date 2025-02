La Fluvial: buscan cubrir la demanda que dejó el operador sancionado por exceso de pasajeros

Sólo quedó una embarcación que no llega a cubrir la demanda de personas que cruzan diariamente a la islas. La vuelta se torna caótica

El único operador que desde el fin de semana pasado se encarga de los traslados no llega a satisfacer la demanda de la gran cantidad de usuarios que decide disfrutar de los paradores ubicados frente a la costa de Rosario.

Si bien muchos notaron prolijidad, puntualidad y seguridad durante el pasado fin de semana a la hora de cruzar a la isla, quedó también en evidencia que el regreso no fue el más adecuado , producto de la gran cantidad de pasajeros que quedó esperando por espacio de casi dos horas entre tanda y tanda poder volver a la costa rosarina.

Claro está que a falta de lanchas de mayor capacidad de traslado (el operador sancionado operaba con una lancha con capacidad para 98 pasajeros sentados, sumado a una embarcación de refuerzo), el único operador debe atender esa demanda con embarcaciones que no superan entre los 15 y 30 pasajeros por embarcación, aproximadamente.

"Se estaba trabajando para conseguir a otro operador", confirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, que tiene potestad sobre la NTF y el Enapro, que preside Graciela Alabarce.

Respecto a la situación que obligó a sancionar y suspender al otro operador, asguraron que "era la primera vez" en décadas y que se trató de "una falta grave e inclumplimiento que venía teniendo este operador".

Incluso revelaron que hubo un altercado entre el responsable de Transporte Fluvial del Litoral, que posee las lanchas "Miss Litoral" y "El Progreso", y la titular del Enapro a la hora de no reconocer la falta que había cometido.

Un cruce con exceso de pasajeros

"No sólo incumplió sino que puso en riesgo la vida de los pasajeros. Es más, varios usuarios comentaron que ante la advertencia de que no entraban todos en la lancha y el horario en el que se venía realizando ese cruce, desde le embarcación les dijeron: «Es ahora o nunca, cruzan ahora o no vuelven»", comentaron a La Capital.

Desde la NTF destacaron el éxito que vienen registrando los cruces a ese sector de las islas durante esta temporada 2024/25, con alrededor de 19 mil pasajeros transportados en lo que va del verano.

Es por eso que trabajan para buscar otro operador que pueda cumplir con los requisitos para poder trasladar pasajeros conforme a las normas de seguridad (salvavidas y seguro por embarcación).

"El próximo operador se tiene que comprometer a trasladar pasajeros sentados, ya que Transporte Fluvial del Litoral trasladó a 20 personas más de las permitidas dado que no había lugar. Y eso fue corroborado por quienes volvían en ese último viaje", completaron.

Cruces desde La Fluvial

El servicio de cruce sale desde la Terminal Fluvial, ubicada en Avenida de los Inmigrantes 410, desde donde parten las embarcaciones hacia la isla Sabino Corsi, conocida popularmente como Banquito San Andrés.

Las embarcaciones parten con una frecuencia de salida cada una hora, de 10 a 17, y la última lancha de regreso es a las 19.

El costo del servicio incluye una tasa de embarque de $1.000 (para mayores de 6 años) y el valor del pasaje es de $6.000. Es decir que el costo para cruzar a la isla desde La Fluvial sale $7.000 en total.