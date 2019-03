La fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Homicidios, explicó este mediodía las instancias de la audiencia en la que se imputó a Gastón D. por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Fabián Cragnolino, de 45 años, que falleció el miércoles pasado cuando fue brutalmente chocado en San Martín y Garibaldi. La jueza Marcela Canavesio hizo lugar al pedido de Fiscalía y determinó la presión preventiva sin plazo.

Al término de la audiencia, la fiscal Piazza Iglesias explicó que "con las evidencias recolectadas en las últimas 72 horas, la Fiscalía llegó a sostener una calificación de homicidio simple con dolo eventual y se pidió prisión preventiva por el plazo de ley".

"La jueza consideró que ante la abundante evidencia que se aportó, había elementos de convicción para sostener esta calificación legal e hizo lugar a la misma y dictó la prisión preventiva", agregó.

Piazza Iglesias explicó que "la imputación significa que la persona realiza el acto sabiendo que puede matar a alguien y no le importa. El dolo eventual ingresa en la figura del delito doloso, no culposo, por ende se le aplica el artículo 79 del Código Penal y puede tener una pena de 8 a 25 años".

Respecto a los elementos presentados como pruebas, enumeró: "Se secuestraron imágenes de 16 cámaras de filmación para reconstruir la mecánica accidental, puesto que esta persona ya venía circulando a inusitada velocidad cuadras antes antes del lugar del siniestro por avenida San Martín, hay una de esas cámaras que se viralizó y como dijo un testigo se ve que pasa 'volando'", completó la fiscal.

ibarlucea1.jpg Foto: Silvina Salinas / La Capital ibarlucea3.jpg Foto: Silvina Salinas / La Capital



Además dijo que no se sabe aún a qué velocidad circulaba: "No tengo aún las pericias, pero puedo decir que no había huellas de frenada por lo cual en ningún momento se intentó evitar el accidente, y había un arrastre de 36 metros del lugar del choque, ya que impactan en la intersección y quedan los autos a mitad de cuadra".

"Pidió disculpas pero lamentablemente cuando la jueza estaba leyendo este muchacho comenzó con improperios contra nosotros, no lo decía en voz alta pero si se lo notaba disgustado"

"Hay una señal de Pare por calle Garibaldi, pero el señor supervisaba, él paró y después reinició a la marcha y cuando ya había cruzado la mitad es que aparece el Ford Focus, lo que pasa es que este chico venía a una velocidad tan alta es que no pudo evitar, no tuvo tiempo a frenar"