La escuela Nigelia Soria quedó "chica" y se moviliza por mejoras edilicias

"La Nigelia", tal como la bautizó la comunidad educativa, comenzó a plantear problemas en 2019, cuando "quedó chica". La presidenta del centro de estudiantes, Camila Pereyra, precisó que en ese momento "se añadió una nueva división con más estudiantes en respuesta a un reclamo histórico para que el ingreso no sea excluyente, pero no se construyeron más salones", y de este modo se implementó la modalidad de que los cursos no vinieran un día a la semana. "Es decir, todas las semanas se perdió un día de clases por falta de aulas y de espacio para cursar", detalló Pereyra.