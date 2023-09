La EPE advierte sobre la presencia de falsos operarios cerca de la Terminal de ómnibus

En declaraciones a LT8, el funcionario de la EPE quiso ser bien claro al respecto: “Queremos advertir que nuestros operarios no ingresan a ninguna casa o departamento. En el único caso que se entra a un inmueble es a los edificios que tienen los medidores en lugares comunes como palieres, pero nunca entran al domicilio particular de nadie”.

Giri también aclaró que la Empresa Provincialo de la Energía no tiene cobradores a domicilio. "La compañía envía las facturas a los usuarios que todavía no se han adherido a la Oficina Virtual para que puedan abonar en alguna sucursal en un Rapipago, Pago Fácil o banco, pero nunca vamos a cobrar a las casas. Eso es algo que siempre decimos, pero no está mal repetirlo para que especialmente, las personas mayores para que estén atentas ante esta situación”, subrayó.