La comunicadora que hace hablar a los colectivos de Rosario y es la voz del Monumento a la Bandera

La voz de Lucía Fernández Cívico lleva a los rosarinos a todos lados . Hace 10 años grabó las llamadas a las paradas de colectivos . “Próxima parada: Colon y Pellegrini, facultad de Ingeniería”; “próxima parada: Aeropuerto Internacional Rosario” . Esa voz que escuchan los pasajeros en el transporte urbano de pasajeros es suya. Pero su obsesión es otra, es la suma del sonido de todo lo que la rodea. Y no sólo eso. Cuando los turistas van al Monumento a la Bandera, la voz que los guía también es la de ella. Es la voz de Rosario.

En zona sur, hace algunas décadas una niña rubia y de inmensos ojos arrastraba un grabador por todo el barrio y su casa y grababa a su familia en situaciones no habituales. Los reporteaba.

Arriba de un colectivo y acomodados en los asientos finales, le dijo a La Capital: “Escucharme en los colectivos es raro todavía. Cuando tenia 7 años ya grababa todo: a mi abuela, a mis viejos cantando publicidades de las viejas radios locales, a mi hermano. Hoy mismo si hay una radio encendida presto mas atención a eso que a otra cosa. Y a los sonidos que nos rodean, no puedo dejar de escuchar. Vos podés cerrar los ojos y no mirar, pero los oídos no se cierran tan fácil. La casa donde vivís tiene un sonido, la cotidianidad tiene un sonido: la llave, el mate, la puerta que alguien toca o se abre. Las voces de los nuestros, las patitas de tu perro al acercarse”.