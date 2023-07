La Cámara de Ópticas suspendería la atención a afiliados de Pami desde el lunes

Desde la entidad denuncian que desde hace 8 meses la obra social de los jubilados no atiende los reclamos de actualización de los valores de cobertura de las prestaciones.

" Hace ocho meses -abundaron desde la Cámara- que no logramos coordinar un Zoom con los directivos de Pami para conversar estos temas y la inflación fue encareciendo los costos de las prácticas que realizamos".

Pami Rosario.jpg

Este miércoles , en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, el titular de dicha cámara, Eugenio Marani, explicó que "para que las ópticas lleguemos a un estado de situación como este es porque el problema es serio y estamos planteando una medida de corte de servicio.

"Aquí no hay un problema de pagos porque sabemos cómo se manejan las obras sociales y estamos acostumbrados. Pero estamos muy atrasados con el valor de la prestación, frente a la inflación y a la devaluación, ya que la mayoría de nuestros productos son importados", amplió Marani para agregar que "el problema principal con el Pami es que hace ocho meses que no tenemos diálogo. No nos atienden el teléfono. El mismo sistema te fuerza a que se tome una medida como esta, que en un rubro como este jamás se ha realizado".

Marani admitió que "los convenios que se firman con obras sociales como el Pami sabemos cómo son. En ellos hay un sentido solidario hacia el jubilado y el pensionado. Pero ahora padecemos la falta de productos, de materia prima y no estamos con los valores acordes para hacer la prestación".