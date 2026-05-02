El prólogo del sprint de Franco Colapinto lo dio Nicolás Varrone, con gran actuación en la Fórmula 2

Nicolás Varrone la rompió en el sprint de la Fórmula 2, que se corrió antes del de la Fórmula 1 que tendrá a Franco Colapinto largando 8° en Miami

Gran largada de Nicolás Varrone, en el sprint de la Fórmula 2 en Miami. Del 5° lugar llegó a estar 3°.

A las 13 el mundo tuerca argentino estará pendiente del sprint de Fórmula 1 en Miami , donde Franco Colapinto largará octavo. Antes, otro piloto nacional, Nicolás Varrone , deleitó con una gran actuación en la Fórmula 2 , donde terminó en un brillante cuarto lugar, que le permitió sumar sus primeros cinco puntos.

Varrone tiene la idea fija de llegar a la Fórmula 1 desde otro lugar muy distinto al que hizo Colapinto. De hecho, ya tiene 24 años y por eso no puede desperdiciar esta enorme chance de correr en la telonera.

Y no lo hace. En su debut en Australia, pese a no tener final, llegó a puntear y de hecho fue casi siempre más veloz que su compañero Rafael Villamayor, un experimentado en esta categoría.

Varrone hizo una gran clasificación e Miami, logrando el sexto puesto, por lo que en el sprint, con grilla invertida, largó en el quinto lugar.

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Y cuando se apagaron los semáforos, superó al que tenía adelante (Goethe), quedó tercero y peleó en la primera curva hasta por el segundo lugar, pero debió ceder para quedar cuarto.

En la tercera vuelta el argentino hizo el récord de vuelta, que mantuvo por cinco giros. Y siempre se mantuvo en el trencito del podio, con Nikola Tsolov, Laurens Van Hoepen y el paraguayo Joshua Durksen.

Justo a mitad de carrera, Varrone volvió a hacer el record de vuelta. Y aunque al toque se lo bajó el mexicano León, mostraba que estaba vivo, atento a tener su oportunidad, sacándole más de un segundo al quinto, Alex Dunne.

Una segunda mitad espectacular de la F-2

Al entrar a la vuelta 14, Van Hoepen logró desalojar de la cima a Tsolov y Varrone se le fue con toda por primera vez a Durksen en la recta principal, pero no pudo meter el auto por afuera.

En la recta opuesta larga y al entrar a la principal, el argentino volvió a intentarlo pero no pudo y se le acercó Dunne, que logró superarlo en la vuelta 15 por lo que Varrone bajó al 5° lugar.

En ese momento, Tsolov logró recapturar la punta, pero Van Hoepen se rehizo solo por unas curvas. De nuevo el búlgaro lo superó, mientras atrás Varrone pareció sentir el esfuerzo y fue perdiendo el tren.

Sin embargo, como Dunne fue por Durksen, Varrone se acercó nuevamente pero no pudo superarlo y se le vinieron los de atrás.

En la vuelta 20, a 3 del final, Dunne superó a Durksen y el argentino casi lo pasa, pero también estuvieron a punto de superarlo en una pelea tremenda. Es más, Varrone tocó apenas tocó atrás al paraguayo, lo que valió una investigación.

Y al entrar en la penúltima vuelta, Varrone superó a Durksen para llegar al cuarto lugar, en una superación en la recta opuesta.

En ese penúltimo giro, Durksen superó al argentino en el mismo lugar, pero Varrone volvió a pasarlo en una pelea titánica. Mientras adelante, Van Hoepen superó a Tsolov y Dunne también olió sangre en un final espectacular, donde Tsolov en la última curva logró volver a la punta y ganar.

Finalmente, Varrone aguantó al paraguayo en la última pasada por la recta para alcanzar un gran cuarto lugar, en el prólogo a la carrera de Colapinto.