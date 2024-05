Javkin viaja este miércoles a Harvard para participar de jornadas sobre crimen

El jueves la temática estará atravesada por la magnitud del crimen organizado y su vínculo con la violencia en América Latina y el Caribe, y es cuando el intendente tendrá la palabra en el cónclave. En el temario se incluye el apartado “Cárceles y crimen organizado”. Javkin compartirá panel con el general colombiano Oscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y ex director de la Policía Nacional de Colombia; Joana Monteiro, ex jefa de Fiscalía del Estado de Río de Janeiro y profesora de la Escuela Brasileña de Administración; Ana Arjona, profesora de la Northwestern University; y Santiago Tobón, profesor de Economía de la Universidad Eafit de Medellín, entre otras personalidades.