Javkin pidió "más policías para Rosario" y pagarle mejor a los agentes en la calle

Desde la sala de conferencias del Palacio de los Leones, el mandatario remarcó: “Seguimos viendo hechos de violencia que se planifican desde las cárceles. Personas presas ordenan delitos, organizan la circulación de armas y comercializan estupefacientes. Eso no cambió. Excepto algún nivel de tecnología que se incorporó en la cárcel de Piñero, no hay ningún cambio. No hubo ninguna novedad del señor ministro de Justicia a quien no conocemos ni por teléfono”.