El intendente Pablo Javkin anticipó que el municipio girará hoy 36 millones de pesos al fondo compensador del transporte como un aporte para superar el conflicto que mantiene paralizado el servicio en la ciudad, pero aclaró que el mismo problema ocurre en las principales ciudades del país y que tiene que ver con la inequidad en la distribución de los subsidios nacionales para el sector.

Los colectiveros cumplen un paro por tiempo indeterminado porque las empresas no pagaron el sueldo anual complementario (SAC) y deben los aumentos que se otorgaron en la última reunión paritaria.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular del Departamento Ejecutivo afirmó: “Hoy hay paros en ciudades como Córdoba, Tucumán, Paraná, Comodoro Rivadavia y Catamarca. No es un tema que abarca sólo a Rosario. Tiene que ver con la llegada del subsidio nacional y con la situación del pago del aguinaldo a los choferes. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires se pudo pagar porque hubo un refuerzo de subsidios”, afirmó el intendente.

Javkin remarcó que la Municipalidad “hará lo que le corresponde” para destrabar el conflicto gremial. “Hoy vamos a poner el dinero del fondo compensador del municipio, que este mes será más importante que el mes anterior debido a la mejora de la actividad. Creció a 36 millones de pesos contra 25 del mes anterior. Ese dinero irá al bolsillo de los trabajadores y estimo que la provincia hará lo mismo”.

>> Leer más: Antes de la pandemia el transporte ya vivía la peor crisis en 50 años

Javkin consignó que hoy se realizará una reunión en Buenos Aires entre delgados de la Unión Tranviarios Automotor y de la cámara que agrupa a las empresas de transporte donde se buscará destrabar el conflicto. El objetivo que es que los subsidios nacionales también lleguen para poder pagar la deuda salarial.

“Nosotros cumplimos con lo que podemos hacer. Transferimos lo que nos toca transferir, pero está muy claro que este es un sistema que desde el 20 de marzo recauda, en el mejor de los casos, el 25 por ciento de lo que recaudaba, tendrá dificultades si no se encuentra una solución de aportes que compense esa caída. Eso es lo que se da en la zona central del país y es lo que paraliza el transporte en el interior”, añadió.

Javkin señaló que de los problemas generados por la pandemia, el del transporte "es uno de los complejos. En la perspectiva hacia adelante, pensando en los próximos meses, tampoco tendremos una recuperación rápida. Hay que encontrar una solución de fondo que contemple el tiempo que llevará la recuperación".

El intendente también fue consultado sobre la situación sanitaria de la ciudad de frente a la pandemia de coronavirus. Estos fueron sus principales conceptos:

+ “Tenemos que defender lo conseguido hasta acá, es decir el control de la evolución sanitaria a partir del aislamiento rápido de los contactos estrechos para evitar un brote comunitario”.

+ “Para eso necesitamos respetar las pautas de cuidados. Usar el barbijo, mantener la distancia, no compartir el mate, no hacer reuniones masivas, respetar las reuniones familiares. Hay que cumplir con todo eso porque tenemos un nivel de actividad en la ciudad que es muy valioso en lo económico y lo social, del que no queremos retroceder”.

+ "Tuvimos que aislar 158 personas y necesitamos agudizar el control en los protocolos. En las reuniones familiares, debemos cuidar a las personas que más queremos. Hemos visto que los contagios se dan con las personas más cercanas, en el ámbito familiar”.

+ “Si tenemos el próximo fin de semana largo para encontrarnos, no hagamos diez reuniones. Recordemos cuánto esperamos poder reunirnos con nuestros seres queridos y entender que este mes, el más crudo del invierno, es cuando más nos tenemos que cuidar y menos relajarnos. Ese es el pedido que hacemos”.