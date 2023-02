Javkin afirmó que para marzo habrá 57 nuevos colectivos

bus.jpg

“Hemos saldado un deuda que había sido reclamada y el 153 está circulando por los barrios. Fue un planteo, y además se lo había prometido a la abuela (en referencia al ex jugador de San Lorenzo y campeón del mundo)”, destacó el intendente en relación al coche número 326 de la concesionaria estatal Movi.

Por el momento, la primera fase de los ploteos quedó resulta con los rostros de Messi, Di María y Correa. Atrás en el tiempo quedaron los dibujos de Fontanarrosa con sus personajes típicos y hasta el Che móvil, un colectivo con la foto del líder revolucionario Ernesto Guevara.

Uber y reproche a los tacheros

El aplicativo con presencia en ciudades latinoamericanas y europeas Uber volvió a desatar el escándalo en Rosario a través de un comunicado. Ahora, promueve que los taxistas rosarinos se sumen a registrarse en su plataforma y realizar viajes a través de la aplicación en los celulares de los usuarios y adherentes. Y para ello propuso un reto: quien llegue a realizar 50 traslados antes del 31 de marzo, recibirá 100 mil pesos. Y, si además logra incorporar a más choferes al sistema, conseguirá 50 mil pesos extra por cada uno de los que se inscriban y empiece a trasladar pasajeros.

Un desafío directo a las cámaras de taxis y al propio poder Ejecutivo local, a cargo del control del transporte público.

Al enésimo rechazo de la familia tachera bajo el grito de “Fuera Uber”, también hubo consideraciones de Javkin.

tacoh.jpg

“Vamos a insistir con una ordenanza que tenga que ver con aplicaciones que le mejoren la vida al usuario, pero bajo un regimen”, dijo para dirigir un mensaje a los taxistas: “Así como le exigimos a cada uno que cumpla con la ley y la normativa vigente que regula el transporte, se debe respetar la información al usuario que tiene derecho de saber quien es el titular del auto en el que viaja, quien lo maneja, saber cómo se despacha un viaje. Porque sería paradojal, que en nuestra ciudad estemos haciendo control de lavado de activos para quien tiene más de dos licencias y no controlemos un sistema que va a trasladar gente. El control debe estar siempre. Los taxistas tienen que cumplir su parte. Necesitamos que cada taxi tenga cartel con la persona que sea el conductor y el titular de la licencia. Hubo un debate y les imprimimos a cada uno los carteles, pero no los veo y me subo muchas veces a la semana a los taxis y no los veo. Todos tienen que cumplir lo que les corresponde”, exigió.

Luces para el Monumento

Además, el jefe comunal hizo referencia a la inminente firma del contrato entre el Estado Nacional y la firma constructora rosarina Dyscon por unos 530 millones de pesos a fin de que en 9 meses se finalice la primer etapa trunca en las obras de refacción del Monumento que dejó la era Macri.

monum.jpg

Tras 3 años de idas y vueltas, la contratista estará encargada de la limpieza, restauración del propileo, patio cívico, retiro de placas rotas, y la fuente de agua de la proa. “Vamos a hacer un seguimiento de cerca, esperamos verle una cara distinta al Monumento y desde el Ejecutivo local vamos a agregarle las obras de iluminación de la torre. Vamos a estar monitoreando día a día”, finalizó.